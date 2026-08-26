Mbappé-Dreierpack bei Mourinhos Rückkehr

SPORT1 26.08.2026 • 22:59 Uhr WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé trifft wie ein Uhrwerk. José Mourinho kann bei seinem Heim-Comeback als Trainer von Real Madrid feiern.

Mit drei Toren im 20-Minuten-Rhythmus hat Kylian Mbappé seinem Trainer José Mourinho ein perfektes Heim-Comeback beim spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid beschert.

Der französische WM-Torschützenkönig erzielte beim 4:1 (1:1) gegen den Pokalsieger Real Sociedad San Sebastián am Mittwochabend wie ein Uhrwerk seine ersten Saisontreffer (40./60./80.).

„Es gibt etwas, das ich nicht gerne tue, aber manchmal muss ich es tun: Ich spreche nicht gerne über einzelne Spieler, aber was Kylian geleistet hat … das war Wahnsinn“, zeigte sich Mourinho beim vereinseigenen Sender von Mbappés Leistung beeindruckt. Der Stürmer habe „ein Gespür für Tore und Chancenkreationen. Wenn das Team unter Druck steht, lässt er sich zurückfallen und kombiniert mit Vini und Jude, gewinnt Raum und sorgt für Gefahr.“

Es war für Real das zweite Ligaspiel, jedoch eines vom ersten Spieltag: Die spanischen Vereine mit (mindestens) WM-Halbfinalisten im Kader durften eine Woche später starten – im Falle der Königlichen mit einem Last-Minute-2:1 bei Espanyol Barcelona am Samstag. Am Sonntag geht es schon mit einem Heimspiel gegen den FC Málaga weiter.

Real: Mbappé und Bellingham glänzen

Mbappé traf zunächst mit einem wuchtigen Linksschuss in den Winkel, zwanzig Minuten später dann mit rechts nach einem traumhaften Doppelpass mit Jude Bellingham, der unnachgiebig auch das 3:1 für Vinícius Júnior auflegte (67.).

Am Ende machte es Mbappé noch einmal mit links. Der 125-Millionen-Euro-Zugang Yan Diomande, von RB Leipzig gekommen, blieb bis zur 84. Minute auf der Bank. Für Real Sociedad traf Luka Sucic (44.).