"Mourinhos Madrid ist eine Dampfwalze": Real fegt Aufsteiger weg

Real Madrid hat unter Trainer José Mourinho auch das dritte Spiel der neuen Ligasaison gewonnen. Der spanische Rekordmeister ließ Aufsteiger FC Malaga beim 4:0 (3:0) im Bernabeu keine Chance und übernahm vorerst die Tabellenführung in La Liga.
„Dampfwalze“ Real fegt Aufsteiger weg
Die Königlichen bauen ihren starken Start unter dem neuen Trainer José Mourinho aus. Auch Kylian Mbappé trifft.
Der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick kann am Montagabend (21.30 Uhr) gegen Rayo Vallecano aber zurückschlagen.
Spanische Presse von Real Madrid begeistert
Jude Bellingham (19.), ein Eigentor von Alfonso Herrero (26.), WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé (30.) und Arda Güler (90.+1) sorgten für den ungefährdeten Sieg der Königlichen. „Mourinhos Madrid ist eine Dampfwalze“, titelte die Marca. Die as schrieb: „Madrid gibt sich selbst ein Konzert.“
125-Millionen-Euro-Zugang Yan Diomande, der von RB Leipzig nach Madrid gewechselt war, kam in der 65. Minute ins Spiel. Nationalspieler Antonio Rüdiger stand in der Startelf von Mourinho.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News von der WM direkt in dein Postfach