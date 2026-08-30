"Mourinhos Madrid ist eine Dampfwalze": Real fegt Aufsteiger weg

SID 30.08.2026 • 19:09 Uhr Die Königlichen bauen ihren starken Start unter dem neuen Trainer José Mourinho aus. Auch Kylian Mbappé trifft.

Real Madrid hat unter Trainer José Mourinho auch das dritte Spiel der neuen Ligasaison gewonnen. Der spanische Rekordmeister ließ Aufsteiger FC Malaga beim 4:0 (3:0) im Bernabeu keine Chance und übernahm vorerst die Tabellenführung in La Liga.

Der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick kann am Montagabend (21.30 Uhr) gegen Rayo Vallecano aber zurückschlagen.

Spanische Presse von Real Madrid begeistert

Jude Bellingham (19.), ein Eigentor von Alfonso Herrero (26.), WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé (30.) und Arda Güler (90.+1) sorgten für den ungefährdeten Sieg der Königlichen. „Mourinhos Madrid ist eine Dampfwalze“, titelte die Marca. Die as schrieb: „Madrid gibt sich selbst ein Konzert.“