Spanische Politikerin legt Messi-Spende nach Waldbränden offen

SID 04.08.2026 • 20:30 Uhr Isabel Díaz Ayuso bedankt sich öffentlich beim Weltstar. Das Geld kommt dem Wiederaufbau nach dem Feuer im Westen von Madrid zugute.

Fußball-Superstar Lionel Messi hat nach den verheerenden Waldbränden im Westen der spanischen Hauptstadt Madrid 80.000 Euro für den Wiederaufbau der Sierra Oeste gespendet. Das machte Isabel Díaz Ayuso, die Präsidentin der Autonomen Gemeinschaft Madrid, am Dienstag bei X publik. Der argentinische Vize-Weltmeister Messi äußerte sich nicht zu der Spende.

„Ich möchte Ihnen danken und Ihnen sagen, dass wir Madrider uns darauf freuen, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen, um Ihnen den Beifall zu spenden, den Sie verdienen“, schrieb die Politikerin an die Adresse Messis (39), der 21 Jahre in Spanien gelebt – und für den FC Barcelona, den großen Rivalen von Real Madrid – gespielt hatte.