Umstrittene Entscheidung: Spanischer Supercup zieht um

SID 13.08.2026 • 15:21 Uhr Der Supercup in Spanien hat im kommenden Jahr einen unerwarteten neuen Austragungsort.

Der Supercup im spanischen Fußball wird 2027 in Istanbul ausgetragen. Wie der spanische Verband RFEF am Donnerstag mitteilte, wird das Atatürk-Olympiastadion vom 2. bis 7. Februar Schauplatz des Turniers, an dem Meister FC Barcelona, Vizemeister Real Madrid, Pokalsieger Real Sociedad San Sebastián und Pokalfinalist Atlético Madrid teilnehmen. Der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick ist Titelverteidiger.

Der Supercup wird seit 2020 in Saudi-Arabien ausgetragen – was immer wieder für große Kritik sorgt. 2027 steht das Königreich als Gastgeber jedoch nicht zur Verfügung, da dort vom 7. Januar bis 5. Februar die Asienmeisterschaft stattfindet. Die zeitliche Überschneidung macht einen Wechsel des Austragungsortes erforderlich.

Spanischer Supercup ab 2028 zurück in Saudi-Arabien