Edin Terzic stellt sich nach miesem Start

SID 28.08.2026 • 07:35 Uhr Der deutsche Athletic-Trainer nimmt sein Team nach dem 0:2 in Barcelona in Schutz. Die Basken warten weiter auf ihren ersten Saisonsieg.

Edin Terzic hat nach dem Fehlstart von Athletic Bilbao in LaLiga die Verantwortung für die ausbleibenden Ergebnisse übernommen. Nach dem 0:2 beim FC Barcelona und der zweiten Niederlage im zweiten Spiel hob der deutsche Trainer zugleich positive Ansätze seiner Mannschaft hervor.

„Als Trainer bin ich mir sehr wohl bewusst, dass am Ende die Ergebnisse zählen und ich dafür die Verantwortung trage. Ich habe in zwei schwierigen Spielen gute Leistungen gesehen“, sagte Terzic nach der Partie. Zum Liga-Auftakt hatte es eine 1:3-Niederlage gegen den FC Sevilla gegeben, Bilbao ist nach zwei Spieltagen noch ohne Punkt und Tabellenletzter.

Terzic beschwört Zusammenhalt: „Müssen uns steigern“

„Wir werden uns zurückmelden und haben erneut die Chance, drei Punkte zu holen. Angesichts unserer Spiel- und Trainingsleistungen bin ich sicher, dass die Mannschaft bald die Punkte einfahren wird, die sie verdient“, so der langjährige Trainer von Borussia Dortmund kämpferisch. Am Sonntag wartet im Auswärtsspiel bei Celta Vigo die nächste Gelegenheit auf den ersten Saisonsieg.

In Barcelona hatte Athletic lange die Chance auf ein besseres Ergebnis. Raphinha brachte den spanischen Meister in der 37. Minute in Führung, Fermin Lopez sorgte kurz vor Schluss für das 2:0 (82.). Terzic lobte trotz der Niederlage den Einsatz seiner Mannschaft: „Wir hatten einige gute Momente, auf denen wir aufbauen können. Es gab Phasen, in denen wir gut gespielt haben, besonders in der ersten Halbzeit. Wir hätten im Angriff einfach konsequenter sein müssen.“