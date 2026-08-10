Transfer in Gefahr? Barca-Talent droht langer Ausfall

Der FC Barcelona muss womöglich monatelang auf Roony Bardghji verzichten. Der 20-jährige Schwede soll sich im Training verletzt haben, berichten spanische Medien. Zwar steht die offizielle Diagnose noch aus, doch den Berichten zufolge besteht der Verdacht auf eine schwere Knieverletzung.
Verletzungspech für Barca
Barcelonas Youngster Roony Bardghji droht offenbar monatelang auszufallen. Das hätte auch Auswirkungen auf die Transferpläne der Katalanen.
Sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten, wäre das in vielerlei Hinsicht extrem bitter. In erster Linie für den Außenspieler, der bereits 2024 zehn Monate wegen eines Kreuzbandrisses ausfiel.
Barcelona-Youngster im Verletzungspech
Aber auch für Barca wäre es ein Dämpfer: Nach den Verpflichtungen von Karim Adeyemi und Anthony Gordon war der Klub auf der Suche nach Abnehmern für Bardghji. Ein Wechsel in diesem Sommer dürfte im Falle einer ernsten Verletzung jedoch nicht zustande kommen.
Der Youngster war 2025 für 2,5 Millionen Euro vom FC Kopenhagen zum spanischen Meister gewechselt. In der vergangenen Saison kam Bardghji wettbewerbsübergreifend auf 28 Einsätze für die Blaugrana, dabei gelangen ihm zwei Tore und vier Assists.