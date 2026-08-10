Transfer in Gefahr? Barca-Talent droht langer Ausfall

Lars Hinzberg 10.08.2026 • 19:49 Uhr Barcelonas Youngster Roony Bardghji droht offenbar monatelang auszufallen. Das hätte auch Auswirkungen auf die Transferpläne der Katalanen.

Der FC Barcelona muss womöglich monatelang auf Roony Bardghji verzichten. Der 20-jährige Schwede soll sich im Training verletzt haben, berichten spanische Medien. Zwar steht die offizielle Diagnose noch aus, doch den Berichten zufolge besteht der Verdacht auf eine schwere Knieverletzung.

Sollten sich die Befürchtungen bewahrheiten, wäre das in vielerlei Hinsicht extrem bitter. In erster Linie für den Außenspieler, der bereits 2024 zehn Monate wegen eines Kreuzbandrisses ausfiel.

Barcelona-Youngster im Verletzungspech

Aber auch für Barca wäre es ein Dämpfer: Nach den Verpflichtungen von Karim Adeyemi und Anthony Gordon war der Klub auf der Suche nach Abnehmern für Bardghji. Ein Wechsel in diesem Sommer dürfte im Falle einer ernsten Verletzung jedoch nicht zustande kommen.