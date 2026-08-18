Transfer-Saga um Weltmeister Rodri beendet

SID 18.08.2026 • 19:09 Uhr Rodri wechselt zum FC Barcelona und verstärkt das Team von Hansi Flick. Der große Rivale Real Madrid geht im Werben um den Weltmeister leer aus.

Der Wechsel des spanischen Weltmeisters Rodri von Manchester City zum FC Barcelona ist perfekt. Wie die Katalanen von Trainer Hansi Flick am Dienstagabend bekannt gaben, unterschrieb der 30-Jährige einen Vertrag bis 2030.

Für den zentralen Mittelfeldspieler, der auch beim Erzrivalen Real Madrid im Gespräch war, soll Barcelona laut Medienberichten 76,5 Millionen Euro zahlen.

FC Barcelona: Rodri mit Kampfansage am Flughafen

Bereits am Montag bei der Ankunft am Flughafen hatte sich Rodri auf seine neue Herausforderung gefreut. „Natürlich ist es ein Traum, für den FC Barcelona zu spielen. Wir wollen alles gewinnen!“, sagte der spanische Weltmeister-Kapitän. Laut katalanischen Medien soll er durch ein Telefongespräch mit Flick von dem Wechsel überzeugt worden sein.

In den medialen Spekulationen war zuvor immer wieder von einem Interesse von Real Madrid an Rodri die Rede gewesen. Schon im Juli wurde von Gesprächen zwischen den Königlichen und den Beratern berichtet. Rodri ist in Madrid geboren, 2019 wechselte er von Reals Stadtrivale Atletico Madrid nach Manchester und feierte unter Teammanager Pep Guardiola vier englische Meisterschaften sowie den Triumph in der Champions League 2023.