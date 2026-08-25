Transfermarkt: Torhüter vor Wechsel zum FC Barcelona

SPORT1 25.08.2026 • 15:39 Uhr Der FC Barcelona soll kurz vor einer Verpflichtung von Dominik Livakovic stehen. Anschließend könnte der Torhüter direkt wieder ausgeliehen werden.

Dominik Livaković steht nach Medienberichten unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Barcelona. Wie der Radiosender Cadena Ser berichtet, soll der 31 Jahre alte Torhüter von Fenerbahce am Dienstag im Laufe des Nachmittags in Spanien eintreffen.

Für Mittwoch ist demnach der Medizincheck bei den Katalanen geplant. Anschließend soll der kroatische Nationaltorhüter einen Vertrag über die kommenden vier Spielzeiten unterschreiben. Eine offizielle Bestätigung der Klubs liegt noch nicht vor.

Welche Rolle nimmt Livaković in Barcelona ein?

Die Zeitung Mundo Deportivo hatte zuvor bereits einige finanzielle Details genannt. Barcelona soll für Livaković insgesamt vier Millionen Euro an Fenerbahce zahlen – zwei Millionen Euro als Fixbetrag sowie zwei Millionen Euro in Form von Bonuszahlungen. Beim türkischen Verein hatte Livaković dem Bericht zufolge nur noch einen Vertrag über ein Jahr.

Laut Cadena Ser ist allerdings noch offen, welche Rolle der Keeper in dieser Saison einnimmt. Intern habe der FC Barcelona zunächst erwogen, Livaković für diese Spielzeit an Dinamo Zagreb auszuleihen und ihn erst in der kommenden Saison einzugliedern, wenn der Vertrag von Wojciech Szczęsny endet. Es sei aber auch nicht ausgeschlossen, dass Livaković sofort als Ersatzmann von Joan García im Kader bleibt – abhängig davon, wie viel Spielraum beim Financial Fair Play beziehungsweise im Gehaltsgefüge noch vorhanden ist.

Sollte der Platz nicht reichen, wird dem Bericht zufolge eine Leihe gesucht, möglicherweise erneut nach Zagreb, wo er schon das vergangene halbe Jahr auf Leihbasis gespielt hat.