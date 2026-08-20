Unerwarteter Millionenregen für Barca dank Talent

SPORT1 20.08.2026 • 20:57 Uhr Barca verkauft offenbar ein Talent aus der zweiten Reihe und kassiert dafür eine Millionenablöse.

Tommy Marqués steht offenbar unmittelbar vor dem Abschied vom FC Barcelona und dem Wechsel zu Sporting de Braga. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler befindet sich laut der Mundo Deportivo bereits in der portugiesischen Stadt, der Deal soll Barca eine Ablöse von elf Millionen Euro einbringen.

Die Katalanen sichern sich demnach zudem ein künftiges Vorkaufsrecht, um bei einem erneuten Transfer mitmischen zu können. Dabei hat Marqués nur einen Marktwert von drei Millionen Euro und kaum Profiluft geschnuppert.

Marqués hat praktisch sein gesamtes Fußballerleben in La Masia verbracht. Er kam als junger Spieler von CE Europa und war bisher lediglich ein halbes Jahr an CF Damm ausgeliehen. Der defensive Mittelfeldspieler gewann zuletzt die Liga und den Superpokal mit den Profis und die Youth League mit der U19.

Barca verkauft Talent an Braga

In der vergangenen Saison schaffte Marqués den Sprung zur Reserve von den Barca-Profis. Unter Cheftrainer Hansi Flick reichte es aber nur für zwei Einsätze.

In Braga trifft Marqués auf ein spanisch geprägtes Umfeld. Auch Pau Víctor, der in diesem Sommer die Verantwortung für die „10“ übernommen hat, ging zuvor diesen Weg. Auf der Bank arbeitet zudem Carlos Vicens, der in sein zweites Jahr als Cheftrainer startet und zuvor zum Trainerstab von Pep Guardiola bei Manchester City gehörte.

Im Kader warten mit Víctor Gómez, Sergio Barcia, Gabri und Fran Navarro weitere spanische Profis. Zudem könnte Marqués direkt europäische Luft schnuppern, Braga befindet sich in den Qualifikationsrunden der Conference League.

Der Transfer passt zur Barça-Linie: Nachwuchsspieler, die bei der Reserve nicht komplett durchstarten, werden verkauft. Sportdirektor Deco setzt dabei auf Kontrollmechanismen: Barca behält oft Anteile der Transferrechte.