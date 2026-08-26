Was macht Marc Cucurella denn hier mit dem WM-Pokal?

Christopher Mallmann 26.08.2026 • 21:30 Uhr Real-Neuzugang Marc Cucurella taucht beim Liga-Heimspiel der Königlichen mit dem WM-Pokal auf. Neben ihm steht noch ein weiterer Weltmeister.

Real-Neuzugang Marc Cucurella hat die Fans der Königlichen am Mittwoch mit einem besonderen Präsent überrascht.

Der 28-Jährige tauchte beim Liga-Heimspiel der Madrilenen gegen Real Sociedad (JETZT im LIVETICKER) mit dem WM-Pokal auf, während die Spieler beider Klubs Spalier standen und applaudierten.

Cucurella reckte den Pokal in die Höhe des Santiago Bernabéu, ehe sich auch Mikel Oyarzabal zu ihm gesellte. Der Stürmer von Real Sociedad war gemeinsam mit Cucurella im vergangenen Juli spanischer Weltmeister geworden.

Cucurella wieder nur auf der Bank

Cucurella ist der einzige Spieler im Kader von Real, der bei der WM in den USA den Titel geholt hatte. Der Linksverteidiger war in diesem Sommer vom FC Chelsea nach Madrid gewechselt.