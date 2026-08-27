Weiter vereinslos: Ex-Real-Trio Ceballos, Joselu, Carvajal nicht mehr gefragt

SPORT1 27.08.2026 • 16:19 Uhr Fünf Tage vor Transferschluss sind drei Champions-League-Sieger für Real Madrid von 2024 ohne Klub: Dani Carvajal, Joselu und Dani Ceballos.

Fünf Tage vor dem Ende der Sommer-Transferperiode am 1. September um Mitternacht sind drei ehemalige Profis von Real Madrid weiterhin ohne Verein. Dani Carvajal, Joselu und Dani Ceballos sind weiterhin vereinslos und trainieren laut Marca auf eigene Faust, während sie auf ein passendes Angebot warten.

Alle drei hatten ihren Anteil am Champions-League-Triumph der Königlichen im Jahr 2024, als Real im Finale Borussia Dortmund besiegte. Dass sie zwei Jahre später so spät in der Transferperiode immer noch keine neue Adresse gefunden haben, ist durchaus überraschend und wird in Spanien nun verstärkt wahrgenommen.

Ehemaliges Real-Trio noch auf Vereinssuche

Ceballos und Carvajal sind am 1. Juli aus ihren Verträgen bei Real Madrid ausgeschieden. Ceballos, erst 30 Jahre alt, wartet demnach auf eine Option bei Real Betis und soll sich derzeit nicht mit Alternativen beschäftigen.

Bei Carvajal sieht die Lage anders aus: Der 34-Jährige, der in dem Bericht als früherer Kapitän der Blancos bezeichnet wird, sei laut Marca bislang mit keinem Klub in Verbindung gebracht worden. Konkrete Verhandlungen seien demnach nicht bekannt.

Joselu wiederum habe im Sommer seinen Vertrag nach zwei Spielzeiten bei Al Gharafa beendet. Der 36-Jährige wolle laut Bericht weiter spielen, habe bislang aber kein Angebot erhalten, das ihn überzeugt. Somit bleibt auch er vorerst ohne neuen Klub.

Jedoch sind die drei Profis nicht an das Ende der Transferphase gebunden. Sie können auch danach jederzeit einen vertrag bei einem Verein unterschreiben.