Ein Einstand nach Maß: Barca-Neuzugang immer wichtiger

SPORT1 01.09.2026 • 09:56 Uhr Anthony Gordon ist beim FC Barcelona voll angekommen. Beim 4:2 des Vereins gegen Rayo Vallecano hinterließ der Engländer erneut seinen Stempel und sammelte weitere Scorerpunkte.

Anthony Gordon wird beim FC Barcelona immer wichtiger. Der 25-Jährige stand beim 4:2 im Camp Nou gegen Rayo Vallecano in der Startelf und war maßgeblich an zwei Treffern beteiligt.

Der Flügelspieler war für 70 Millionen Euro plus Bonuszahlungen von Newcastle United zu den Katalanen gekommen. Laut einem Bericht hatte sich Sportdirektor Deco früh auf Gordon festgelegt – auch mit dem Hinweis, dass die Premier League ein insgesamt teurer Markt sei.

Gegen Rayo begann Gordon auf dem linken Flügel, da Raphinha wieder als Mittelstürmer auflief. In der Offensive arbeitete der Engländer immer wieder mit Linksverteidiger Espart und Dani Olmo in engen Kombinationen zusammen und suchte konsequent die Läufe hinter die Abwehr – vor allem im Duell mit Gegenspieler Balliu.

Gordon im Camp Nou gefeiert

Die entscheidende Szene zum dritten Treffer des FC Barcelona spielte sich in der 51. Minute ab: Bernal trieb den Ball nach vorne, Olmo setzte Gordon in den Raum zwischen Außen- und Innenverteidiger ein. Trotz des Körperkontakts von Balliu behauptete sich Gordon, spielte anschließend mit links scharf vors Tor – Lejeune fälschte den Ball dabei ins eigene Netz ab, Torhüter Cárdenas war geschlagen.

Als Rayo beim Stand von 3:2 noch auf den Ausgleich hoffte, leitete Gordon das 4:2 ein. In der 71. Minute schickte Jules Koundé ihn in die Tiefe. Gordon zog nach innen und legte mit einem Kontakt in den Lauf von Raphinha ab, der frei vor Cárdenas vollendete.

In der 76. Minute wurde Gordon durch Adeyemi ersetzt und vom Publikum im Camp Nou gefeiert.