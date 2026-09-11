Barca verlängert mit Teenager Abdelkarim bis 2030

Bei der Weltmeisterschaft schrieb er Geschichte, als er zum jüngsten Spieler wurde, der jemals für Ägypten bei einem WM-Turnier auflief.

Der spanische Fußball-Meister FC Barcelona und Trainer Hansi Flick setzen weiter auf Teenager Hamza Abdelkarim. Wie der Klub am Freitag mitteilte, wird der ägyptische Nachwuchsspieler in der kommenden Woche einen neuen Vertrag bis 2030 unterzeichnen. Die Unterschrift des 18-Jährigen ist für Dienstag vorgesehen.

Abdelkarim war im Februar zunächst auf Leihbasis vom Kairoer Spitzenklub Al Ahly nach Barcelona gewechselt, ehe der Transfer im Sommer dauerhaft vollzogen wurde. Der Offensivspieler hatte sich bereits kurz nach seiner Ankunft für höhere Aufgaben empfohlen.

Bei der Weltmeisterschaft schrieb er Geschichte, als er zum jüngsten Spieler wurde, der jemals für Ägypten bei einem WM-Turnier auflief. Dort kam er in vier von fünf Begegnungen seines Landes zum Einsatz und sammelte auf internationaler Bühne wertvolle Erfahrung.