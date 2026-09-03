Besonderer Besuch: Ancelotti zurück bei Real Madrid

SPORT1 03.09.2026 • 19:36 Uhr Carlo Ancelotti stattet Real Madrid einen Besuch ab. Als Nationaltrainer Brasiliens schaut er im Training besonders auf ein Trio.

Carlo Ancelotti ist am Donnerstag nach Valdebebas zurückgekehrt – allerdings nur zu einem Kurzbesuch. Der Italiener, inzwischen Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft, schaute beim Training von Real Madrid vorbei, wenige Tage vor dem Liga-Spiel gegen Real Betis.

Ancelotti begrüßte die Mannschaft vor Trainingsbeginn und blieb anschließend besonders bei drei Profis hängen: Endrick, Rodrygo und Éder Militao. Das Trio arbeitet derzeit individuell und fernab der Gruppe an der Rückkehr nach Verletzungen, Ancelotti verfolgte ihre Einheit aus nächster Nähe.

Besonderer Blick auf Brasiliens Verletzte

Die Stippvisite war dem Bericht zufolge nicht zufällig: Endrick, Rodrygo und Militao gelten als wichtige Bausteine für Brasilien, das Ancelotti betreut. Der Nationaltrainer wollte sich deshalb persönlich ein Bild vom Stand ihrer Reha machen – wenige Wochen vor dem nächsten Länderspiel-Fenster.

Beim vergangenen WM-Turnier war Brasilien im Achtelfinale an Norwegen gescheitert. Ancelotti konnte damals nur auf Endrick zurückgreifen, weil Rodrygo und Militão jeweils langfristig ausgefallen waren – die Folgen dieser Ausfälle wirken demnach noch nach.

Real Madrid: Mourinho betont Nähe zu Ancelotti

Auch abseits des Platzes gibt es enge Drähte. José Mourinho, aktuell Trainer von Real Madrid, hatte vor rund zwei Wochen auf Nachfrage zu Endrick über sein Verhältnis zu Ancelotti gesprochen.

„Ich bin mir nicht sicher, ob er es in Ancelottis erste Nominierung für die Nationalmannschaft schafft. Aber wenn ich einen meiner großen Freunde als Trainer meiner Spieler habe, ist das ein großer Vorteil. Carlo wird mich direkt anrufen“, sagte Mourinho.

Sportlich fällt Ancelottis Besuch in eine angespannte Personalsituation bei Real. Mourinho muss weiterhin auf Aurélien Tchouaméni, Asencio, Ferland Mendy und Thiago verzichten – hinzu kommen die drei verletzten Brasilianer.