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Champions League: Deutscher Schiedsrichter pfeift Barca

Deutscher Schiedsrichter pfeift Barca

Die UEFA hat Sven Jablonski als Schiedsrichter für den Champions-League-Auftakt des FC Barcelona gegen Feyenoord Rotterdam bestimmt. Noch nie hat der Deutsche eine Partie der Katalanen gepfiffen.
Die UEFA Champions League geht in die nächste Saison. Hier sind die wichtigsten Eckdaten zur zweiten Spielzeit mit einem Liga-System.
SPORT1
Die UEFA hat Sven Jablonski als Schiedsrichter für den Champions-League-Auftakt des FC Barcelona gegen Feyenoord Rotterdam bestimmt. Noch nie hat der Deutsche eine Partie der Katalanen gepfiffen.

Die UEFA hat am Montag den Schiedsrichter für den Champions-League-Start des FC Barcelona bekannt gegeben. Sven Jablonski wird am Mittwoch das Duell mit Feyenoord leiten (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER). Die Partie findet im Spotify Camp Nou statt.

Der 36-jährige Deutsche pfeift damit zugleich sein erstes Europapokalspiel in dieser Saison. Als Video-Assistent ist mit Bastian Dankert ein weiterer deutscher Unparteiischer eingeteilt.

Champions League: Jablonskis erster Einsatz im Camp Nou

Für Jablonski ist es eine Premiere in mehrfacher Hinsicht: Er kommt erstmals bei einem Europapokalspiel des FC Barcelona zum Einsatz und steht auch zum ersten Mal im Spotify Camp Nou auf dem Platz. Laut UEFA-Daten gab es einen einzigen bisherigen Vergleich mit einem spanischen Klub in der vergangenen Saison, als Villarreal gegen Pafos mit 0:1 verlor.

Auch Feyenoord wird Jablonski im Europapokal erstmals leiten. Begegnungen mit niederländischen Teams hatte der Referee zuvor bereits mit AZ Alkmaar und Ajax Amsterdam.

Zudem war Jablonski in der Youth League unter anderem bei Spielen von Real Madrid im Einsatz und leitete Partien der deutschen U19-Auswahl.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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