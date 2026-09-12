Diomande gibt Startelf-Debüt

Zum ersten Mal seit seinem Wechsel steht Yan Diomande in der Startelf von Real Madrid.

Erstmals seit seinem Wechsel zu Real Madrid steht Yan Diomande in der Startelf der Königlichen. Gemeinsam mit Vinícius Júnior und Kylian Mbappé soll der ivorische Nationalspieler im Liga-Spiel gegen Rayo Vallecano (JETZT im LIVETICKER) für Gefahr sorgen.

Bislang konnte der 19-Jährige allerdings noch keine nachhaltigen Akzente setzen. Seine Bilanz beschränkt sich auf vier Kurzeinsätze. Bei der Niederlage bei Betis Sevilla durfte Diomande für die letzten 25 Minuten ran. Auch in den Wochen zuvor war der Ivorer jeweils nur als Joker von der Bank gekommen.

Yan Diomande gehört erstmals zum Startelf-Aufgebot der Königlichen Yan Diomande gehört erstmals zum Startelf-Aufgebot der Königlichen © IMAGO/ZUMA Press Wire

José Mourinho hatte die bislang überschaubaren Einsatzzeiten des 125-Millionen-Euro-Transfers zuletzt noch verteidigt: „Er ist ein junger Kerl. Ruhe, take it easy.“

Gegen Rayo Vallecano bietet sich Diomande nun erstmals die Gelegenheit, sich von Beginn an zu beweisen und Eigenwerbung für weitere Startelfeinsätze zu betreiben.

Mbappé brachte die Königlichen per Foulelfmeter in Front (14.). Später legte er für Alvaro Carreras zum 2:0 auf (17.).

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