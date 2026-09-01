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El Clásico fix: Dann treffen FC Barcelona und Real Madrid aufeinander

Erster Clásico terminiert

Die spanische Liga terminiert den ersten Clásico der Saison. Wenige Tage zuvor spielt Real Madrid gegen RB Leipzig.
LaLiga setzt den ersten Clásico konkret an
LaLiga setzt den ersten Clásico konkret an
© IMAGO/AFLOSPORT
SPORT1
Die spanische Liga terminiert den ersten Clásico der Saison. Wenige Tage zuvor spielt Real Madrid gegen RB Leipzig.

Der erste Clásico der Saison 2026/27 in LaLiga ist terminiert: Der FC Barcelona empfängt Real Madrid am Sonntag, 25. Oktober, um 21.00 Uhr im Spotify Camp Nou. Das bestätigte LaLiga am Dienstag.

Das Duell findet am zehnten Spieltag statt. Beide Teams sind kurz vorher noch in der Champions League im Einsatz. Die Madrilenen empfangen vier Tage zuvor RB Leipzig, Barcelona gastiert im Vorhinein beim CL-Sieger Paris Saint-Germain.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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