El Clásico fix: Dann treffen FC Barcelona und Real Madrid aufeinander

Der erste Clásico der Saison 2026/27 in LaLiga ist terminiert: Der FC Barcelona empfängt Real Madrid am Sonntag, 25. Oktober, um 21.00 Uhr im Spotify Camp Nou. Das bestätigte LaLiga am Dienstag.
Erster Clásico terminiert
Die spanische Liga terminiert den ersten Clásico der Saison. Wenige Tage zuvor spielt Real Madrid gegen RB Leipzig.
LaLiga setzt den ersten Clásico konkret an
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Das Duell findet am zehnten Spieltag statt. Beide Teams sind kurz vorher noch in der Champions League im Einsatz. Die Madrilenen empfangen vier Tage zuvor RB Leipzig, Barcelona gastiert im Vorhinein beim CL-Sieger Paris Saint-Germain.
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