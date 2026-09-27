Eric Garcia reist wegen Beschwerden am linken Knie von Spaniens Nationalteam ab. Robin Le Normand rückt für die Nations League nach.

Eric Garcia verlässt die spanische Nationalmannschaft mit sofortiger Wirkung. Der Abwehrspieler des FC Barcelona hatte beim Aufwärmen vor dem gegen England im Wembley-Stadion Beschwerden am linken Knie verspürt. Nach seiner Rückkehr nach Spanien bestätigten medizinische Untersuchungen die Probleme, woraufhin der Verband den 25-Jährigen aus dem Kader nahm.

Robin Le Normand vom Atlético de Madrid ersetzt Garcia für die anstehenden Nations-League-Partien gegen Kroatien, Tschechien und erneut Kroatien. Die RFEF erklärte: „Nach den durchgeführten Untersuchungen wurde angesichts der Nähe der kommenden Länderspiele entschieden, ihn aus dem Aufgebot zu nehmen, um jedes Risiko zu vermeiden und die Gesundheit des Spielers zu schützen.“

Eric Garcia musste verletzt abreisen Eric Garcia musste verletzt abreisen © IMAGO/ZUMA Press

Garcia-Verletzung wohl nicht schwerwiegend

Mundo Deportivo berichtet, die Beschwerden seien nicht schwerwiegend. Dennoch wollen weder Nationaltrainer Luis de la Fuente noch der Verteidiger selbst eine Verschlimmerung riskieren.

Garcia war in London zunächst als Rechtsverteidiger vorgesehen, ehe Marc Pubill auf der Außenbahn das Duell mit Anthony Gordon übernahm. Beim WM-Finale gegen Argentinien hatte der Barça-Profi zuletzt in der Schlussphase noch eine wichtige Rolle gespielt, als er für Aymeric Laporte ins Zentrum rückte.

Nun kehrt Garcia zur Behandlung nach Barcelona zurück und soll für Hansi Flick beim Liga-Heimspiel gegen Getafe (11. Oktober) wieder vollständig zur Verfügung stehen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.