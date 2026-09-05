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Sorgen um Superstar? Lamine Yamal fehlt im Barca-Training

Barca bangt um Yamal

Lamine Yamal fehlte im Abschlusstraining des FC Barcelona vor dem Auswärtsspiel in Valencia. Ein Ausfall droht womöglich.
Hansi Flick ist überzeugt, dass Neuzugang Gabriel Jesus perfekt zu Barcelonas Spielstil passen wird. Darüber hinaus zeigt sich der Trainer beeindruckt von der Entwicklung des Youngsters Lamine Yamal.
SPORT1
Lamine Yamal fehlte im Abschlusstraining des FC Barcelona vor dem Auswärtsspiel in Valencia. Ein Ausfall droht womöglich.

Der FC Barcelona muss vor dem Ligaspiel beim FC Valencia am Sonntag (16.15 Uhr) womöglich auf Lamine Yamal verzichten. Der Offensivspieler fehlte am Samstag im letzten Mannschaftstraining und blieb im Kraftraum, während der restliche verfügbare Kader unter Trainer Hansi Flick auf dem Platz arbeitete.

Warum der Barca-Profi nicht mit der Gruppe trainierte, blieb zunächst offen. Ein Update wird von Trainer Flick auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Valencia erwartet.

Yamal hatte zuletzt noch geglänzt: Beim Liga-Heimspiel am Montag gegen Rayo Vallecano erzielte er zwei Treffer. Gegen Valencia kann Barcelona nach der Niederlage von Real Madrid gegen Betis seine alleinige Tabellenführung festigen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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