Einzigartige Barcelona-Statistik

Der FC Barcelona erwischt einen furiosen Saisonstart. Das Team von Hansi Flick gewinnt seine ersten acht Spiele und steht damit an der Spitze Europas.

Der FC Barcelona stürmt mit einer makellosen Bilanz in die zweiwöchige Länderspielpause. Das Team von Trainer Hansi Flick gewann seine ersten sieben Ligaspiele und setzte sich auch zum Champions-League-Auftakt mit 5:1 gegen Feyenoord Rotterdam durch. Damit sind die Katalanen aktuell das einzige Team im europäischen Fußball, das in allen Pflichtspielen dieser Saison gewonnen hat.

In der spanischen Liga läuft es für den Titelverteidiger nach Maß. Nach sieben Spieltagen liegt Barca sechs Punkte vor Real Madrid, Atlético Madrid folgt fünf Zähler dahinter auf Rang zwei. Vor allem offensiv setzt Flicks Mannschaft Maßstäbe: 31 Treffer bedeuten einen Schnitt von 4,42 Toren pro Spiel – einen besseren Start nach sieben Spieltagen gab es in der Liga-Historie bislang nicht.

Raphinha führt die Torschützenliste mit zwölf Ligatoren und zwei weiteren Treffern in der Champions League an, Lamine Yamal kommt auf sieben Tore in der Liga sowie einen in der Königsklasse.

Raphinha führt die Torschützenliste an und kommt in sieben Spielen auf 12 Treffer Raphinha führt die Torschützenliste an und kommt in sieben Spielen auf 12 Treffer © IMAGO/Pressinphoto

Auch Flicks persönliche Bilanz ist bemerkenswert: In 125 Pflichtspielen unter dem deutschen Trainer erzielten die Katalanen 354 Tore. Das entspricht einem Schnitt von 2,83 Treffern pro Partie und macht Flick gemessen an den ersten 125 Spielen zum vierttorhungrigsten Coach der Klubgeschichte. Atlético-Trainer Diego Simeone schwärmte bei ESPN über den Barca-Stil: „Es wirkt wie ein anderer Sport.“

In diesem historischen Vergleich liegt Flick nur hinter Helenio Herrera mit 2,89 Toren pro Spiel, Luis Enrique mit 2,87 und Ferdinand Daucik mit 2,86. Auch beim FC Bayern stellte er seine Offensivstärke unter Beweis: In 86 Spielen erzielte seine Mannschaft 260 Tore.

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FC Barcelona jagt Vereinsrekord

Nach der Länderspielpause beginnt für Barca ein anspruchsvoller Oktober: Zunächst empfängt man am 10. Oktober den FC Getafe im Camp Nou, anschließend warten in der Champions League Galatasaray und Paris Saint-Germain. Der Clásico gegen Rivale Real Madrid findet am 25. Oktober statt.

Mit einem Sieg gegen Getafe könnte Barcelona nun mit dem besten Ligastart der Vereinsgeschichte gleichziehen. Diese Bestmarke stammt aus der Saison 2013/14 unter Gerardo Martino.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.