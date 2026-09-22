Real Madrid gibt Valverde-Verletzung bekannt

Fede Valverde hat sich im Spiel gegen Atlético Madrid nach Vereinsangaben "schwer verletzt". Real Madrid gibt nun die Diagnose bekannt.

Real Madrid muss vorerst ohne Fede Valverde planen. „Nach den heute vom medizinischen Stab von Real Madrid durchgeführten Untersuchungen wurde bei unserem Spieler Fede Valverde eine Verstauchung 3. Grades am linken Knöchel diagnostiziert. Der weitere Verlauf bleibt abzuwarten“, heißt es in einem medizinischen Bericht der Königlichen.

Bereits nach dem Derby gegen Atlético Madrid hatte Real Madrid mitgeteilt, dass sich Valverde eine „schwere Verletzung am linken Knöchel“ zugezogen hatte. Exakte Angaben zur Ausfalldauer machte der Verein weiterhin nicht.

Fede Valverde hat sich am Knöchel verletzt Fede Valverde hat sich am Knöchel verletzt © IMAGO/Alterphotos

Strittige Situation als Verletzungs-Auslöser

Die Verletzung geht auf eine Aktion von Kang-in Lee zurück, die bei den Königlichen und Trainer José Mourinho auf Unverständnis stieß. Mourinho forderte für das Tackling eine Rote Karte.

Kapitän Valverde konnte die Partie noch beenden, fällt jetzt aber wohl für mehrere Wochen aus.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.