FC Barcelona gibt Eigengewächs ab

SPORT1 02.09.2026 • 18:27 Uhr Marc Casadó verlässt den FC Barcelona auf Leihbasis und schließt sich La-Liga-Aufsteiger Deportivo an.

Marc Casadó setzt seine Karriere bei Deportivo A Coruña fort. Der 22-Jährige verließ den FC Barcelona in den letzten Stunden des Transferfensters auf Leihbasis. Die Galicier besitzen nach Angaben aus dem Umfeld des Deals eine Kaufoption über 30 Millionen Euro.

Vor seinem Abflug erklärte Casadó am Flughafen: „Sie bauen ein sehr gutes Projekt auf. Mit viel Elan und Begeisterung.“ Der Mittelfeldspieler betonte zudem, er gehe ohne Groll: „Ich gehe nicht verärgert. Wir alle haben Dinge gut gemacht und Dinge, die wir verbessern können.“ Dass der Abschied schwerfalle, machte er ebenfalls klar: „Für jeden ist es schwer, das Zuhause zu verlassen, aber ich freue mich auf das Projekt.“

Barcelona übernimmt Teil des Gehalts

Casadó war beim FC Barcelona bereits vor Monaten für einen Transfer freigegeben worden, nachdem es Angebote aus Saudi-Arabien und von mehreren europäischen Klubs gegeben hatte. Weil Deportivo nur wenig finanziellen Spielraum hat, übernimmt Barcelona einem Bericht zufolge einen großen Teil des Gehalts.

Im Klub wurde Casadó nach der Verletzung von Roony Bardghji zusammen mit weiteren Streichkandidaten aus dem Tagesgeschäft herausgenommen, damit kein unvorhergesehener Zwischenfall einen Abgang gefährdet. Anschließend blieb er ohne Rückennummer – sie ging an Anthony Gordon.