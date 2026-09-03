FC Barcelona: Neuzugang verletzt sich bei Einsatz für 2. Mannschaft

SPORT1 03.09.2026 • 11:24 Uhr Sorge um Jesse Bisiwu beim FC Barcelona. Der für rund 8,5 Millionen Euro verpflichtete Belgier verletzt sich im Finale der Copa Catalunya, anschließend übt Trainer Juliano Belletti Kritik am Schiedsrichter.

Der FC Barcelona bangt um Jesse Bisiwu. Der 18 Jahre alte Belgier verletzte sich bei der 1:2-Niederlage von Barca Atlètic im Finale der Copa Catalunya gegen den CE Sabadell am linken Sprunggelenk und musste vorzeitig ausgewechselt werden. Eine genaue Diagnose steht noch aus, erste Berichte deuten jedoch darauf hin, dass keine Fraktur vorliegt.

Die Verletzung trifft die Katalanen empfindlich. Erst im Sommer hatte Barça den Flügelspieler für rund 8,5 Millionen Euro vom FC Brügge verpflichtet. Der Belgier gilt als eines der vielversprechendsten Offensivtalente Europas und trainiert regelmäßig bei der Mannschaft von Hansi Flick.

Barca-Trainer kritisiert Schiedsrichter wegen Verletzung

Nach dem Spiel fand Barca-Atlètic-Coach Juliano Belletti deutliche Worte. „Der Schiedsrichter muss das besser kontrollieren, damit so etwas nicht passiert“, sagte der Brasilianer. Gegen Teams, die oft gegen den Ball arbeiten, könne es zwar zu harten Zweikämpfen kommen, dennoch müsse die Spielleitung solche Situationen stärker im Blick haben.

Belletti erinnerte zudem daran, dass bereits in der Vorbereitung Mittelfeldtalent Ebrima Tunkara eine Verletzung am linken Sprunggelenk erlitten hatte. „Das ist uns schon einmal mit einem wichtigen Spieler passiert“, erklärte der Trainer.

Den sportlichen Ausgang der Partie rückte der Barça-Coach dagegen in den Hintergrund. Zwar erkannte er den Sieg des Zweitligisten Sabadell an, betonte aber vor allem sein Bedauern über den Ausfall von Bisiwu. „Schade wegen der Verletzung von Bisiwu“, sagte Belletti nach dem Abpfiff.