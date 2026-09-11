Barca belohnt kometenhaften Aufstieg

"Vielleicht war es auch während meiner Zeit bei Bayern so"

Der FC Barcelona hat sich mit Hamza Abdelkarim auf einen neuen Vertrag bis 2030 geeinigt. Die Unterschrift soll am Dienstag erfolgen.

Der FC Barcelona hat sich mit Hamza Abdelkarim auf eine Vertragsverlängerung bis 2030 geeinigt. Der 18-jährige ägyptische Stürmer soll seinen neuen Vertrag am kommenden Dienstag im Büro von Präsident Joan Laporta unterzeichnen und anschließend vor die Medien treten.

Abdelkarim war im Winter in die Nachwuchsabteilung der Katalanen gewechselt und hatte damals einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Seine Ausstiegsklausel lag bei 15 Millionen Euro. Wegen seiner Entwicklung auf und neben dem Platz nahm der Klub Verhandlungen über neue Bedingungen auf. Die neue Klausel soll deutlich höher ausfallen, eine konkrete Summe nannte Barcelona jedoch nicht.

Hamza Abdelkarim hat seine ersten Pflichtspielminuten für den FC Barcelona absolviert Hamza Abdelkarim hat seine ersten Pflichtspielminuten für den FC Barcelona absolviert © IMAGO/NurPhoto

Dass Abdelkarim nach einer Vertragsverlängerung mit Journalisten spricht, ist ungewöhnlich. Der Klub entschied sich dafür, weil der Angreifer bei seiner Verpflichtung nicht den Medien vorgestellt worden war.

Barca-Talent Abdelkarim startet komplett durch

Seine ersten Einsätze absolvierte Abdelkarim in der Juvenil A unter Pol Planas. Ohne für Barça Atlètic gespielt zu haben, wurde er für die ägyptische Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft berufen und kam dort jeweils in der Schlussphase der Partien zum Einsatz. Anschließend stieg er ohne Urlaub in die Vorbereitung der ersten Mannschaft ein.

In den Testspielen der Vorbereitung war Abdelkarim Barcelonas bester Torschütze. Trainer Hansi Flick berief ihn auch für die ersten Begegnungen, auch in LaLiga absolvierte er bereits seine ersten Minuten.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.