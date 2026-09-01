Hansi Flick zieht mit Barca-Ikone Cruyff gleich

SPORT1 01.09.2026 • 19:06 Uhr Der FC Barcelona bleibt nach dem Sieg gegen Rayo Vallecano weiter auf dem ersten Platz in La Liga. Hansi Flick knackt damit einen alten Rekord von Barca-Legende Johan Cruyff.

Hansi Flick hat seiner bisher sehr erfolgreichen Zeit beim FC Barcelona einen weiteren Meilenstein hinzugefügt. Mit dem 5:2-Sieg gegen Rayo Vallecano fuhren die Katalanen nicht nur ihren dritten Sieg im dritten Spiel ein, sondern behaupteten auch souverän die Tabellenführung.

Für Hansi Flick war es laut Statistiker „MisterChip“ insgesamt das 59. Ligaspiel, das er als Spitzenreiter mit den Spaniern absolvierte. Mit dieser Marke zieht er nun auch mit Vereinslegende Johan Cruyff gleich.

Nur einer liegt noch vor Flick und Guardiola

Während Cruyff beim Erreichen dieser Marke bereits 300 Ligaspiele auf dem Buckel hatte, sind es bei Flick gerade einmal 79 seit seinem Amtsantritt im Sommer 2024. In Prozenten bedeutet das: 74,7 Prozent seiner Partien in La Liga endeten an der Tabellenspitze. Auf Platz zwei in dieser Statistik liegt etwas abgeschlagen Pep Guardiola. Bei ihm waren es 57,2 Prozent aller Spiele.

Insgesamt bestritt Flick in nun etwas mehr als zwei Saisons 120 Pflichtspiele als Chefcoach der Blaugrana. Dabei kommt er auf einen Punkteschnitt von 2,36 Zählern pro Partie. Unter allen Barca-Trainern, die mindestens 100 Spiele absolviert haben, liegt er damit gleichauf mit Guardiola und nur noch hinter Luis Enrique (2,41 Punkte pro Spiel). 91 Siege, 2 Meisterschaften und ein Pokalsieg schmücken dazu die Vita des ehemaligen Bundestrainers.