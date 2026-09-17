Barcelona gibt Update zu García

Auf dieser Position hat Flick die Qual der Wahl

Joan García muss bei Barcelonas fulminantem Sieg frühzeitig vom Feld. Der Torhüter droht auch das nächste Spiel zu verpassen. Der Verein gibt ein Update.

Der FC Barcelona hat nach der vorzeitigen Auswechslung von Torwart Joan García beim spektakulären 7:2-Sieg gegen Racing Santander leichte Entwarnung gegeben. Der 25-jährige Spanier habe „leichte Schmerzen im rechten Knie“, wie der Verein am Donnerstag mitteilte. Genaue Angaben zur Ausfallzeit machte der Klub zunächst nicht.

Die bevorstehende Länderspielpause dürfte den Katalanen dabei gut in den Plan passen. Das kommende Auswärtsspiel gegen Sevilla am Samstag (21.00 Uhr) dürfte der Keeper aber höchstwahrscheinlich verpassen.

Joan García musste gegen Racing Santander verletzt ausgewechselt werden Joan García musste gegen Racing Santander verletzt ausgewechselt werden © IMAGO/AgenciaLOF

Erneute Knieverletzung für Joan García

García hatte sich die Verletzung am Mittwoch beim 7:2 gegen Racing zugezogen. Beim Versuch, einen Ball hinter der Torlinie zu erreichen, rutschte er aus und spürte etwas im rechten Knie.

Hansi Flick nahm ihn daraufhin zur Pause vom Feld und brachte Ersatzmann Wojciech Szczesny. Der Pole leistete sich daraufhin einen folgenschweren Patzer, als er kurz vor dem eigenen Tor den Ball verlor und damit das zwischenzeitliche 2:4 ermöglichte.

Bereits in der vergangenen Saison hatte García wegen einer Knieverletzung mehrere Wochen gefehlt. Damals zwang ihn eine Meniskus-OP zum Zuschauen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.