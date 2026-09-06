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"Ich bin stolz auf dich, kleiner Cousin" - dieser Wechsel rührt Tah

Dieser Barca-Wechsel macht Tah stolz

Der Wechsel von Mikael Baza vom HSV nach Barcelona macht auch seinen Cousin stolz. Dabei handelt es sich um einen bekannten Bayern-Profi.
Nach der überraschenden Pleite von Real Madrid äußert sich Hansi Flick auf der Pressekonferenz. Mitleid hat der deutsche Trainer nicht. So ist er eben, der Fußball.
SPORT1
Der Wechsel von Mikael Baza vom HSV nach Barcelona macht auch seinen Cousin stolz. Dabei handelt es sich um einen bekannten Bayern-Profi.

Jonathan Tah hat seinem Cousin Mikael Baza nach dessen Wechsel zum FC Barcelona öffentlich gratuliert. Der Innenverteidiger des FC Bayern teilte am Wochenende auf seinem offiziellen Instagram-Account ein Foto des 16-Jährigen in Barca-Farben. Dazu schrieb Tah: „Ich bin sehr stolz auf dich, mein kleiner Cousin“. Der junge Innenverteidiger wurde vor wenigen Tagen bei seinem neuen Klub vorgestellt.

Baza zählt zu den hoffnungsvollsten Abwehr-Talenten seines Jahrgangs und hat bereits elf U16-Länderspiele für Deutschland auf dem Konto. Bis zuletzt kickte er für die U17- und U19-Junioren des HSV und debütierte bereits in der Hamburger Reserve-Mannschaft.

Von 2009 bis 2015 hatte einst auch Tah beim HSV seine ersten großen Karriereschritte absolviert, ehe er nach Leverkusen wechselte. Vor wenigen Jahren wurde er ebenfalls mit einem Barca-Wechsel in Verbindung gebracht, jedoch machten letztlich die Bayern das Rennen.

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Baza wird von der gleichen Agentur vertreten wie Flick

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Zwischen Tah und Baza gibt es aber dafür noch andere Gemeinsamkeiten. Beide werden in der Agentur von Pini Zahavi vertreten, die auch Barca-Trainer Hansi Flick berät. Die Angelegenheiten von Baza und Tah werden von Max Bielefeld betreut, der seit 2022 der Zahavi-Agentur „Gol International“ angehört.

Der Berater veröffentlichte auf seinen Social-Media-Kanälen zudem ein Bild von einem Treffen Bazas mit Flick auf dem Vereinsgelände des FC Barcelona. Die Katalanen setzen große Hoffnungen auf das Abwehr-Talent, welches aber zunächst langsam an das Profi-Team herangeführt werden soll.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

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