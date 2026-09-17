Ballon d’Or: Raphinha unterstützt Yamal

Raphinha nennt Lamine Yamal nach Barcelonas Kantersieg gegen Racing Santander zu seinem Ballon-d'Or-Favoriten.

Raphinha hat Lamine Yamal öffentlich zu seinem Favoriten auf den nächsten Ballon d’Or erklärt. Nach dem 7:2 des FC Barcelona gegen Racing de Santander reagierte der Brasilianer auf einen Instagram-Beitrag seines Teamkollegen mit den Worten: „Du bist ein Phänomen. Mein Ballon d’Or.“

Der lobende Barca-Kapitän selbst hatte zuvor gegen Racing dreimal getroffen und steht nach sechs Liga-Spieltagen bei neun Toren, Yamal erhöhte sein Konto mit einem weiteren Treffer auf sieben.

Zusammen kommen die beiden Offensivstars damit auf 16 Liga-Tore – ein Wert, den ein Barca-Duo in dieser frühen Saisonphase seit 86 Jahren nicht mehr erreicht hatte. Barcelona gewann zudem alle sechs Ligaspiele und auch den Auftakt in der Königsklasse.

Ballon d’Or: Alle unterstützen Yamal

Yamal erhält im Klub breite Unterstützung für seine Kandidatur. Neben Raphinha hatten sich bereits Trainer Hansi Flick, Präsident Joan Laporta und Vizepräsident Rafa Yuste für den Angreifer ausgesprochen, der der jüngste Gewinner in der Geschichte der Auszeichnung werden könnte. Die Auszeichnung findet am 26. Oktober in London statt. Raphinha selbst gehört trotz seines starken Saisonstarts nicht zu den 30 Nominierten.

Raphinha unterstützt Lamine Yamal bei der Ballon-d’Or-Wahl Raphinha unterstützt Lamine Yamal bei der Ballon-d’Or-Wahl © IMAGO/AgenciaLOF

In allen Wettbewerben hat Barcelona bereits 33 Tore erzielt, 19 davon gehen auf das Konto von Raphinha und Yamal. Der Brasilianer und der spanische Nationalspieler prägen nicht nur die Offensive von Flick, sondern gelten auch abseits des Rasens als eng verbunden. Raphinha nimmt bei Barça seit Längerem eine besondere Rolle als Ansprechpartner und Unterstützer für Yamal ein – nun macht er sich auch in der Ballon-d’Or-Debatte deutlich für den 19-Jährigen stark.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.