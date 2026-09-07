SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

SPORT1 07.09.2026 • 16:21 Uhr Kylian Mbappé rückt vor dem Champions-League-Spiel gegen Inter eine Getränkeflasche aus dem Kamerabild. Vor dem PSG-Superstar taten dies auch schon LeBron James und Cristiano Ronaldo in der Vergangenheit.

Kylian Mbappé hat bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Auftakt von Real Madrid gegen Inter Mailand (Dienstag ab 21 Uhr im LIVETICKER) eine Gatorade-Flasche aus der Bildmitte gerückt.

Der französische Stürmer soll damit seine Haltung bekräftigt haben, nicht für stark zuckerhaltige Getränke, Alkohol, Sportwetten oder Fast Food werben zu wollen.

Sponsor provoziert NBA-Superstar LeBron James

Der Vorgang erinnert an eine Reihe ähnlicher Szenen aus dem internationalen Sport. Bei den NBA-Finals 2014 erlitt LeBron James im ersten Spiel der Miami Heat gegen die San Antonio Spurs bei Temperaturen von mehr als 32 Grad und einer defekten Klimaanlage Krämpfe.

Gatorade, damals NBA-Partner, schrieb anschließend auf Social Media in einem inzwischen gelöschten Beitrag: „Wir waren bereit, aber der Spieler mit den Krämpfen trinkt unser Produkt nicht.“

James war jedoch Werbegesicht des Konkurrenzprodukts Powerade; Gatorade entschuldigte sich später.

Auch Klay Thompson, Kawhi Leonard und Stephen Curry sollen bei NBA-Medienterminen Gatorade-Flaschen aus dem Bild gerückt oder deren Platzierung kritisiert haben. Leonard erklärte dabei: „Kinder müssen das nicht trinken.“

CR7 lässt Aktie von Coca Cola kurz abstürzen

Im Fußball sorgte Cristiano Ronaldo bei der Europameisterschaft im Juni 2021 für Aufsehen, als er Coca-Cola-Flaschen beiseitestellte und mit einer Wasserflasche sagte: „Wasser! Coca-Cola, nein.“

Der Bericht stellte einen zeitgleichen Kursrückgang der Coca-Cola-Aktie von 1,6 Prozent und einen zwischenzeitlichen Verlust von rund 3,7 Milliarden Euro beim Börsenwert des Unternehmens in Zusammenhang mit dem Vorfall.

Wenige Tage später nahm Paul Pogba bei einer Pressekonferenz eine Heineken-0.0-Flasche vom Tisch.

UEFA verweist auf mögliche Sanktionen

Die UEFA erinnerte die Verbände daraufhin daran, dass Sponsoreneinnahmen für die Finanzierung ihrer Turniere wichtig seien, und verwies auf mögliche Sanktionen.

Mbappé hatte bei der Weltmeisterschaft in Katar 2022 bereits Logos des Budweiser-Sponsors bei Auszeichnungen zum Spieler des Spiels bewusst verdeckt.