Mbappé glänzt bei Real-Sieg

Kylian Mbappé trifft beim Sieg von Real Madrid doppelt. Yan Diomande feiert sein Startelf-Debüt.

Spaniens Rekordmeister Real Madrid hat beim Startelfdebüt von Yan Diomande in La Liga Wiedergutmachung für die erste Saisonniederlage geleistet und nach einer zumindest phasenweise starken Vorstellung Platz zwei zurückerobert.

Das Team von Trainer José Mourinho gewann das „kleine“ Stadtderby gegen Rayo Vallecano 4:1 (3:0) und spielte dabei in Halbzeit eins deutlich zwingender als zuletzt beim 0:1 gegen Betis Sevilla sowie beim 2:1-Erfolg in der Champions League gegen Inter Mailand.

Kylian Mbappé traf doppelt Kylian Mbappé traf doppelt © IMAGO/ZUMA Press Wire

Mit zwölf Punkten zog Real vorerst mit Hans Flicks FC Barcelona gleich, der allerdings am Sonntag (16.15 Uhr) bei UD Levante nachlegen kann.

Kylian Mbappé (14./Foulelfmeter und 90.+1) mit seinem fünften und sechsten Saisontor sowie Alvaro Carreras (17.) auf Mbappé-Vorlage und Jude Bellingham (35.) schossen eine auch in dieser Höhe hochverdiente Halbzeitführung heraus.

Weil Real nach der Pause aber nicht mehr so konsequent agierte, kam Rayo besser ins Spiel und verkürzte durch Sergio Camello (51.). Der Ex-Leipziger Diomande zeigte bis zu seiner Auswechslung in der 82. Minute eine solide Leistung.

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