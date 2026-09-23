Verletzungs-Schock für Aubameyang

Der Oldie fehlt Deportivo A Coruna wegen einer Knie-OP nun lange. Dabei hatte der Ex-Dortmunder einen Traumstart gefeiert.

Der Ex-Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang muss nach seinem starken Start beim spanischen Aufsteiger Deportivo A Coruna lange pausieren. Der 37-Jährige wird am Donnerstag wegen einer Meniskusverletzung im rechten Knie operiert und fällt zwei Monate aus.

Neuzugang Aubameyang hatte mit fünf Toren in sieben Spielen maßgeblichen Anteil am starken Start von Depor, das aktuell Platz sieben in La Liga belegt. Die Hoffnungen des Klubs ruhen nun auf dem 16 Jahre jüngeren Stürmer Bil Nsongo, dem eine große Zukunft prophezeit wird.

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