Aubameyang wird gefeiert: "Aus einer anderen Galaxie"

Raphael Weber 06.09.2026 • 10:28 Uhr Pierre-Emerick Aubameyang sorgt bei Deportivo A Coruna für Furore. Der Gabuner knackt bereits zu Beginn seiner Zeit beim Traditionsklub eine historische Bestmarke und führt sein Team zum nächsten Erfolg.

Pierre-Emerick Aubameyang hat bei Deportivo A Coruna einen Traumstart hingelegt und wird in der spanischen Presse mit Lob überschüttet. Der gabunische Stürmer traf beim 3:2-Auswärtssieg gegen Villarreal in La Liga auch in seinem vierten Ligaspiel in Folge und stellte damit einen historischen Vereinsrekord auf.

Mit seinem Tor übertraf Aubameyang mehrere legendäre Dépor-Angreifer. Weder Bebeto noch Roy Makaay oder Walter Pandiani hatten in ihrer Debütsaison für den Klub in den ersten vier Ligaspielen jeweils getroffen.

Ex-BVB-Star in Spanien gefeiert

„Auba stammt aus einer anderen Galaxie“, titelte die Marca und feierte den Gabuner: „Er ist zweifellos Dépors bester Spieler zu Beginn der Meisterschaft.“ In der Torschützenliste liegt Aubameyang mit jetzt vier Treffern nur hinter Raphinha vom FC Barcelona, der im Duell mit dem FC Valencia am Sonntag noch weiter davonziehen könnte (16.15 Uhr im LIVETICKER), und Rayo Vallecanos Sergio Camello. Beide haben je fünf Treffer.

Der 37-jährige Aubameyang, der von 2013 bis 2018 für Borussia spielte, prägte die Partie aber nicht nur als Torschütze. Bereits in der ersten Halbzeit legte er den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich von Luismi Cruz (43. Minute) auf. Auch vor dem zweiten Treffer der Galicier durch Zakaria Eddahchouri (79.) zum 2:2 war Aubameyang als Vorbereiter entscheidend beteiligt.

Nachdem Aubameyang mehrere Chancen ungenutzt gelassen hatte, schlug er kurz vor Schluss doch noch zu und nutzte einen Fehler in der Villarreal-Abwehr zum Siegtreffer (88.). Für Villarreal hatte der frühere Arsenal-Profi Nicolas Pépé das 1:0 erzielt (19.), die erneute Führung fiel durch ein Eigentor von Dépors Adama Traoré (76.).

Giménez feiert Startelf-Debüt

Für eine weitere Überraschung sorgte Deportivo-Trainer Antonio Hidalgo mit der Nominierung von José María Giménez für die Startelf. Der Neuzugang absolvierte erst wenige Trainingseinheiten mit seiner neuen Mannschaft, stand aber dennoch von Beginn an auf dem Platz.