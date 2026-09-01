Neuer Stürmer für Flick: Jesus wechselt von Arsenal zu Barca

SID 01.09.2026 • 15:25 Uhr Gabriel Jesús wechselt zum FC Barcelona. Der Brasilianer soll die Lücke des abgewanderten Robert Lewandowski schließen.

Der deutsche Trainer Hansi Flick darf sich über einen neuen Stürmer freuen. Wie der FC Barcelona am Dienstag verkündete, wechselt der Brasilianer Gabriel Jesus vom englischen Meister FC Arsenal zu den Katalanen. Der 29-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag und ist der verspätete Ersatz für Robert Lewandowski.

Laut Medienberichten liegt die Ablöse für Jesus bei etwa 15 Millionen Euro. Barcelona hatte sich zuletzt vergeblich um eine Verpflichtung des Argentiniers Julián Álvarez von Liga-Rivale Atlético Madrid bemüht.

Lewandowski hatte es schon Anfang Juni in die USA zum MLS-Klub Chicago Fire gezogen. Zuletzt verließ auch Spaniens WM-Held Ferran Torres den Klub gen Paris Saint-Germain.