Barca-Star Raphinha nimmt Tor-Rekord ins Visier

SPORT1 06.09.2026 • 11:20 Uhr Raphinha präsentiert sich zum Saisonstart torhungrig. Mit dem nächsten Treffer könnte er in eine exklusive Barca-Liste vorstoßen.

Nach der WM-Enttäuschung mit Brasilien steht Raphinha wieder auf der Sonnenseite des Fußballer-Lebens. Der frischgebackene Barca-Kapitän lässt es gleich zu Beginn der Saison 2026/27 mächtig krachen. Der Brasilianer kommt nach drei Spieltagen in LaLiga bereits auf fünf Treffer. Knipst er auch beim Spiel in Valencia (Sonntag, 16:15 Uhr im ), würde er einen historischen Startrekord bei den Katalanen ins Visier nehmen.

Raphinha traf bislang in jeder der ersten drei Liga-Partien – zweimal gegen Elche, einmal gegen Athletic Club und erneut doppelt gegen Rayo Vallecano. Damit gehört er zu einer Gruppe von 13 Barca-Spielern, die in den ersten drei Spieltagen einer Saison jeweils mindestens ein Tor erzielen konnten.

FC Barcelona: Schießt sich Raphinha in einen erlesenen Kreis?

Deutlich exklusiver ist die Liste der Spieler, die in den ersten vier Liga-Partien getroffen haben. Dies gelang laut Angaben der spanischen Zeitung Mundo Deportivo César Rodríguez (1950/51) ,Ladislao Kubala (1953/54), Cayetano Ré (1964/65), Zlatan Ibrahimovic (2009/10) und Cesc Fàbregas (2011/12).

Bei fünf Liga-Spielen mit Toren zum Saisonstart befinden sich sogar nur noch zwei Ex-Stars in der Verlosung: César Rodríguez und Zlatan Ibrahimovic. Um zum Duo aufzuschließen, würde Raphinha auch noch einen Treffer am kommenden Wochenende in Levante benötigen.

Raphinha befindet sich darüber hinaus auf den Spuren von Lionel Messi. Dieser hatte in der Saison 2011/12 in den ersten vier Pflichtspielen der Katalanen getroffen – und zwar in der Supercopa de España, im UEFA Super Cup und in La Liga.

La Liga: FC Barcelona startet mit zwölf Treffern in drei Spielen

Doch nicht nur Raphinha zeigt sich zum Saisonstart in Torlaune. Der FC Barcelona erzielte an den ersten drei Spieltagen insgesamt . Hinter dem Brasilianer folgen in der internen Torschützenliste Fermín López mit drei Toren, Lamine Yamal mit zwei Treffern sowie Neuzugang Adeyemi, der eine Bude auf dem Konto hat.