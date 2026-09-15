Rodri enthüllt Mourinho-Telefonat

Rodri verrät, dass er vor seinem Wechsel zu Barca ausgerechnet mit dem Coach von Real Madrid telefonierte.

Rodri hat seine Entscheidung für den Wechsel zum FC Barcelona mit sportlichen Gründen erklärt. Der 30-Jährige bestätigte zugleich, dass Real Madrid um ihn geworben habe, ehe er sich für den Wechsel nach Barcelona entschied. Der Transfer von Manchester City zum FC Barcelona ist offiziell bestätigt.

Die Wahl zwischen zwei der größten Klubs der Welt sei für ihn nicht leicht gewesen, sagte Rodri in einem Interview mit der Mundo Deportivo. „Es gab viele Dinge zu analysieren und eine so wichtige Entscheidung zu treffen“, erklärte der Mittelfeldspieler. Ausschlaggebend sei letztlich gewesen, wo er größere Chancen sehe, zu gewinnen und sich weiterzuentwickeln. „Nein zum Madrid zu sagen, ist nicht einfach“, betonte Rodri, der dem Klub ein „vorbildliches Verhalten“ bescheinigte.

Rodri rief bei Mourinho an

Nach seinen Angaben überzeugten ihn beim Barça vor allem Sportdirektor Deco und Trainer Hansi Flick. Die Gespräche mit der Führung des katalanischen Klubs hätten ihn von dem Projekt überzeugt.

Auch José Mourinho habe sich persönlich um Rodri bemüht. Über den Inhalt des Telefonats mit dem Real-Trainer wollte der Spanier keine Details preisgeben. Mourinho habe aber deutlich gemacht, dass er ihn verpflichten wolle und welchen Beitrag er für die Mannschaft leisten könne.

„Der Umgang war sehr gut“, sagte Rodri. Nachdem er seine Entscheidung getroffen habe, habe er Mourinho selbst angerufen: „Ich rief ihn an, um ihm für sein Interesse und den Umgang zu danken.“ Der Barça-Profi bezeichnete Mourinho als großartigen Trainer und erwartet Real Madrid im Titelrennen als starken Konkurrenten.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.