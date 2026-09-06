Sogar Simeone schwärmt von Ex-BVB-Trainer Terzic

Maximilian Lotz 06.09.2026 • 22:44 Uhr Edin Terzic feiert mit Athletic Bilbao seinen ersten Sieg vor heimischem Publikum. Die Vorstellung gegen Atlético Madrid beeindruckt auch Diego Simeone.

Nach dem missglückten Saisonstart hat Edin Terzic mit Athletic Bilbao am Samstag mit einem 3:0-Sieg gegen Atlético Madrid ein Ausrufezeichen gesetzt. Für den früheren BVB-Trainer war es der erste Sieg vor heimischem Publikum – und dementsprechend ein besonderes Erlebnis.

Sein Dank galt daher dem Publikum. „Eskerrik Asko a San Mamés“, sagte der deutsche Coach in einwandfreiem Baskisch in Richtung der Fans von Athletic Bilbao. Übersetzt: „Vielen Dank ans San Mamés.“ Aber nicht nur mit seinen Sprachkenntnissen weiß der 43-Jährige zu beeindrucken.

Simeone adelt Terzic: „Er hat ganz klare Vorstellungen“

Auch niemand Geringeres als Diego Simeone zog nach der Partie den Hut vor Terzic und Athletic. Das Team „gefällt mir“, sagte der Atlético-Coach und prognostizierte: „Das ist eine bedeutende Mannschaft, die um die Spitzenplätze mitspielen wird.“

Und über Terzic sagte Simeone: „Er hat ganz klare Vorstellungen und vermittelt diese sehr gut an die Mannschaft.“

Das fand zum Saisonstart zunächst noch keinen Niederschlag in den Ergebnissen. Beim Titelverteidiger FC Barcelona unterlag Athletic zum Auftakt mit 0:2, es folgte eine 1:3-Heimniederlage gegen den FC Sevilla mit größtenteils selbst verschuldeten Gegentoren. Mit dem 2:0 bei Celta Vigo gelang die Wende, nun folgte das 3:0 gegen Atlético.

Nico Williams schwärmt von Terzic: „Unser Trainer ist fantastisch“

Ein Doppelschlag von Nico Williams (46.) und Robert Navarro (48.) ebnete Athletic den Weg, Oihan Sancet (90.) sorgte für den Endstand.

Torschütze Williams, der nach einem abgefälschten Schuss seines Bruders Inaki per Kopf traf, schwärmte anschließend von Terzic: „Unser Trainer ist fantastisch und das sieht man auf dem Platz. Er hat uns viele neue Dinge beigebracht, die wir perfekt umsetzen. Vor der zweiten Hälfte hat er uns mit einer tollen Ansprache in der Kabine richtig ins Spiel gebracht. Wir sind sehr zufrieden mit dem Spielstil des Trainers und wollten das auch zeigen.“

Auch Terzic freute sich über den gelungenen Auftritt seiner Mannschaft. „Wir können heute sehr zufrieden ins Bett gehen“, sagte der Coach. Als Belohnung für den Sieg gewährte er seinem Team einen zusätzlichen freien Tag, ab Dienstag liegt dann der Fokus auf der Vorbereitung für das nächste Spiel gegen den FC Elche (Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER).