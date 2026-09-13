Adeyemi glänzt mit Super-Solo

Der FC Barcelona gewinnt gegen Levante auch sein fünftes Ligaspiel und wahrt seine weiße Weste. Karim Adeyemi setzt mit einem Solo über den halben Platz den Schlusspunkt.

Hansi Flick stürmt mit dem FC Barcelona in der spanischen Liga trotz kleiner Makel unaufhaltsam voran. Der frühere Bundestrainer und sein Star-Ensemble setzten sich am Sonntag bei UD Levante trotz nachlässiger Defensivleistung in der zweiten Halbzeit mit 4:2 (2:0) durch und haben wie vor zwei Jahren ihre ersten fünf Spiele gewonnen. 2024 endete die Serie nach sieben Siegen. Auch Karim Adeyemi traf erneut für die Katalanen.

Xavi Espart (5.) mit seinem ersten Pflichtspieltreffer für die Katalanen und Doppelpacker Lamine Yamal (19., 48., Foulelfmeter) mit seinen Toren fünf und sechs in den vergangenen drei Ligaspielen wahrten für Barcelona die drei Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid. Der 19‑jährige Espart feierte damit seine Tor-Premiere im elften Spiel und übertraf damit auch Philipp Lahm, mit dem ihn Flick bereits verglich. Lahm traf damals „erst“ in seinem 26. Profispiel.

Ivan Romero (79.) und Roger Brugué (88.) bestraften die in der zweiten Hälfte unaufmerksam agierenden Katalanen zwar, das mögliche Comeback unterband dann aber Karim Adeyemi. Der Ex-Dortmunder kam in der 67. Minute für Anthony Gordon ins Spiel und besorgte kurz vor Schluss den Endstand. In der dritten Minute der Nachspielzeit fasste er sich kurz hinter der Mittellinie ein Herz und setzte zu einem Solo über den halben Platz an. Mit seinem Tempo ließ der Flügelflitzer alle seine Gegenspieler mühelos stehen, schlug einen Haken im Sechzehner und schob schließlich unbedrängt zum 4:2 ein. Für Adeyemi war es sein dritter Treffer im sechsten Spiel für den spanischen Meister.

So thront der FCB nach fünf Spieltagen weiter unangefochten mit 15 Punkten an der Tabellenspitze. Gefolgt von Real Madrid mit zwölf Zählern. Der erste Saison-Clásico gegen Real und Trainer José Mourinho ist für den zehnten Spieltag angesetzt. Zuvor muss Barca unter anderem noch in der Champions League bei Titelverteidiger Paris Saint-Germain antreten.

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