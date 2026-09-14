Traurige Nachricht um Vinícius Júnior. Der persönliche Sicherheitsmitarbeiter seiner Freundin, Virgínia Fonseca, und dessen Frau sind ums Leben gekommen.

Rogério Camilo Ramos, der als persönlicher Sicherheitsmitarbeiter von Virgínia Fonseca, der Freundin von Vinícius Júnior, tätig war, und seine Ehefrau Paulla Regina Rodarte Camilo sind bei einem Motorradcrash in Brasilien ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Sonntag in Guapó in der Metropolregion Goiania. Fonseca bestätigte die Todesfälle anschließend in einer Instagram-Story.

Die Influencerin, die am selben Tag mit Vinícius beim Formel-1-Rennen auf dem Madring war, zeigte sich tief betroffen. „Leute, vor Kurzem habe ich die Nachricht über Camilo, unseren persönlichen Sicherheitsmann, und seine Frau erhalten“, schrieb Fonseca: „Seit ich davon erfahren habe, konnte ich nichts mehr tun. Mein Herz ist gebrochen.“

Der Leibwächter von Vinícius Júniors Freundin und dessen Frau sind bei einem Motorradunfall gestorben Der Leibwächter von Vinícius Júniors Freundin und dessen Frau sind bei einem Motorradunfall gestorben © IMAGO/NurPhoto

Ursache des Unfalls noch nicht bekannt

Laut der Straßenbetreibergesellschaft Rota Verde Goiás ereignete sich der Unfall auf der BR-060 in südlicher Fahrtrichtung bei Kilometer 201. Ramos saß am Steuer des Motorrads. Sein Tod wurde um 9.02 Uhr von einer Ärztin festgestellt. Paulla Regina Rodarte Camilo erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand, wurde gemeinsam mit der Feuerwehr versorgt, überlebte aber ebenfalls nicht.

Die Ursache und der genaue Ablauf des Unfalls sollen noch untersucht werden. Fonseca erklärte, die Familie habe mit der Veröffentlichung gewartet, bis alle Angehörigen informiert waren. In ihrer Botschaft würdigte sie Ramos als verlässlichen Teil ihrer Familie: „Camilo, wir werden dir für immer dankbar sein für all die Fürsorge, den Schutz, die Weisheit, die Reinheit und die große Liebe, die du unserer Familie stets entgegengebracht hast.“

Zudem gedachte Fonseca der gemeinsamen Tochter Heloísa. „Wir wissen, dass du und Paula nun die Schutzengel der kleinen Heloísa sein werdet und von dort oben über sie wacht“, schrieb sie. Die Familie werde sich mit den Angehörigen zusammenschließen, damit das Mädchen weiterhin mit Zuneigung und Fürsorge begleitet werde.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.