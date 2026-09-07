SPORT1 - Aktuelle Sportnachrichten, News, Liveticker & Ergebnisse

Maximilian Huber 08.09.2026 • 00:14 Uhr Pellegrino Matarazzo gewinnt mit Real Sociedad ein kurioses Ligaspiel in Elche. Die spanische Presse schreibt von einem "Wunder" am Montagabend.

Bizarrer Montagabend für Ex-Bundesliga-Coach Pellegrino Matarazzo! Der ehemalige Cheftrainer des VfB Stuttgart und der TSG Hoffenheim hat mit Real Sociedad in La Liga drei Punkte aus Elche entführt – auf kurioseste Art und Weise.

Die Basken gewannen dank eines späten Tores von Luka Sucic mit 3:2 (90.), die spanische Tageszeitung AS schrieb nach Abpfiff von einem „Wunder“. Doch was war überhaupt passiert?

Absurde Spielsequenz in Halbzeit zwei

Nach rund einer Stunde hatte Real Sociedad mit 2:0 gegen den FC Elche geführt, alles sah nach einem souveränen Sieg San Sebastiáns aus. Es sollte jedoch eine absurde Spielsequenz folgen, die das Spiel auf kuriose Art und Weise kippen ließ.

Der Kroate Luka Sucic, der später das entscheidende 3:2-Siegtor erzielen sollte, hatte sich mutmaßlich schon in der 63. Spielminute in die Torschützenliste eingetragen, als er einen Konter perfekt zum vermeintlichen 3:0 abschloss. Der Treffer blieb allerdings nicht stehen, da San Sebastiáns Verteidiger Jon Martin in der Entstehung ein strafbares Handspiel beging.

Schiedsrichter Miguel Angel Ortiz Arias wurde vom Video-Assistenten an den Monitor geschickt, um sich die Szene noch einmal genauer anzuschauen. Der Unparteiische nahm das Tor der Gäste zurück – und zeigte Martin noch obendrauf die Rote Karte! Der Verteidiger verhinderte durch sein Handspiel als letzter Mann eine klare Torchance Elches, weshalb ihn der Unparteiische des Feldes verwies. Anstatt einer 3:0-Führung musste San Sebastián somit in Unterzahl eine 2:0-Führung über die Zeit bringen.

Elche gleicht zügig aus – und erlebt dann Böses

Das Vorhaben scheiterte – zunächst. Elche kam durch zwei Tore von Thomas Lemar (67.) und Fer Nino (74.) in kürzester Zeit zum 2:2-Ausgleich und drückte anschließend auf den Siegtreffer. San Sebastián kam kaum aus dem eigenen Strafraum heraus, bis der Kroate Sucic ein traumhaftes Solo startete.

Der 23-Jährige eroberte den Ball, ließ seinen Gegenspielern keine Chance und traf aus rund 16 Metern mit links in die Maschen. Die Fans in Elche konnten nicht glauben, was sich auf dem Rasen abspielte. Die in Madrid ansässige Tageszeitung Marca schrieb vom „Wahnsinn“ in Elche.