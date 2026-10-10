Barcelona wahrt weiße Weste

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick feiert den achten Sieg im achten Ligaspiel. Ein Startelf-Debütant überzeugt.

Achtes Spiel, achter Sieg: Titelverteidiger FC Barcelona hat seine Vormachtstellung in Spanien eindrucksvoll untermauert. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick besiegte den FC Getafe mit 3:0 (2:0) und führt die Liga mit 24 Punkten vor Atlético Madrid (19) an. Der Ex-Meister kam zuvor zu einem mühsamen 2:1 (1:1) bei Deportivo Alavés.

Anthony Gordon (2.) und Gabriel Jesus (30.) stellten mit ihren Treffern die Weichen für Barcelona bereits vor der Pause auf Sieg. Nationalspieler Karim Adeyemi saß zunächst auf der Bank und wurde vom ehemaligen Bundestrainer Flick in der 71. Minute eingewechselt. Danach sorgte Jules Kounde (73.) für den Endstand.

Barca baute den Vorsprung auf den Erzrivalen Real Madrid durch den Sieg zumindest vorübergehend auf neun Zähler aus. Die Königlichen erwarten am Abend aber noch den FC Villarreal.

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