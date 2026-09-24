Der FC Bayern beobachtet offenbar Dani Olmo vom FC Barcelona. Der Weltmeister soll eine mögliche Option bei einem Abgang von Michael Olise oder Jamal Musiala sein.

Der FC Bayern soll Dani Olmo für das Winter-Transferfenster auf dem Zettel haben. Wie Sky Sports berichtet, beschäftigen sich die Münchner mit dem Offensivspieler des FC Barcelona, falls Michael Olise oder Jamal Musiala den Klub verlassen sollten.

Neuer Anlauf des FC Bayern bei Dani Olmo?

Das Interesse der Bayern an Olmo ist nicht neu. Schon während seiner Zeit bei Dinamo Zagreb und später bei RB Leipzig soll der deutsche Rekordmeister den 28-Jährigen auf dem Zettel gehabt haben. Besonders in Erinnerung dürfte sein Dreierpack beim 3:0 von Leipzig gegen Bayern im deutschen Supercup 2023 geblieben sein.

Dani Olmo steht noch bis 2030 beim FC Barcelona unter Vertrag Dani Olmo steht noch bis 2030 beim FC Barcelona unter Vertrag © IMAGO/ZUMA Press

Bereits im Sommer 2024 galten die Münchner als Interessent, doch der Offensivspieler entschied sich für die Rückkehr zum FC Barcelona.

Olmo ist vielseitig einsetzbar

Bei Barca besitzt er noch einen Vertrag bis 2030, seine Ausstiegsklausel liegt bei 500 Millionen Euro. Sky Sports bringt für einen möglichen Transfer eine Ablöse von rund 70 Millionen Euro ins Spiel – zehn Millionen mehr, als Barcelona vor zwei Sommern für Olmo gezahlt haben soll.

In Barcelona gilt er vielmehr als wichtiger Bestandteil des Kaders. Der Konkurrenzkampf mit Fermín López soll sich positiv auf beide Spieler auswirken, zudem verschafft Olmos Vielseitigkeit dem Angriff zusätzliche Optionen.

Der frühere Leipziger kann im offensiven Mittelfeld, auf mehreren Offensivpositionen und auch als falsche Neun eingesetzt werden. In den kommenden Tagen steht Olmo zunächst bei der spanischen Nationalmannschaft für die Nations-League-Partien im Fokus.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.