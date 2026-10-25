Doppelpack Mbappé: Real gewinnt 265. Clasico

Die Königlichen sorgen für die erste Liganiederlage von Hansi Flick und dem FC Barcelona. Kylian Mbappé ist nicht zu stoppen.

Superstar Kylian Mbappé hat Real Madrid zum Prestigeerfolg im Clasico beim FC Barcelona geschossen. Der Franzose erzielte beim 2:1 (1:0) im 265. Duell der Erzrivalen die beiden Treffer der Königlichen, die dem Meister mit dem früheren Bundestrainer Hansi Flick die erste Saisonniederlage beibrachten und den alleinigen Startrekord der Katalanen verhinderten.

Mbappé (41.) besorgte zunächst die Führung, nach dem Ausgleich durch Raphinha (61.) dann kurz vor Schluss auch den umjubelten Siegtreffer (87.). Der in der Kritik stehende José Mourinho ging auf die Knie und jubelte ausgelassen. Durch den Auswärtserfolg verkürzte Real den Rückstand auf Spitzenreiter Barca auf drei Punkte.

Mbappé hatte bei seinem ersten Treffer großes Glück. Der Franzose wurde nach einer Flanke des Ex-Leipzigers Yan Diomande von Gerard Martin angeschossen, der Ball landete im Tor. Nach dem etwas überraschenden 1:1 hatten beide Mannschaften Chancen auf den Sieg. Flick brachte Nationalspieler Karim Adeyemi in der Schlussphase als Joker, zwei Minuten später schlug dann Mbappé erneut zu. Ex-Nationalspieler Antonio Rüdiger saß bei Real nur auf der Bank.

Flick kassierte im achten Spiel gegen Real als Barca-Trainer seine zweite Niederlage. Nach insgesamt 265 direkten Duellen liegt Madrid nun wieder knapp vorn (107:106 Siege).

Mit 27 Punkten bleibt Barca an der Spitze, zwei Zähler dahinter lauert Atlético Madrid. Zehn Siege zum Start waren noch keinem Team in La Liga gelungen.