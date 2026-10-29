„Störenfried und Stinkstiefel“: Lothar Matthäus schießt gegen Vinícius Júnior

Lothar Matthäus knöpft sich Vinícius Júnior vor und sieht den Brasilianer als "Problem" für Real Madrid. Der Rekordnationalspieler zieht auch einen Vergleich zu Harry Kane.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat klar gemacht, dass er überhaupt kein Fan von Vinícius Júnior ist. Stattdessen legte der 65-Jährige Real Madrid nahe, beim Brasilianer durchzugreifen.

„Ich bin jetzt gespannt, was Real Madrid mit Vinícius Júnior macht. Ohne ihn funktioniert Real besser“, zitierte die Bild Matthäus aus einer Medienrunde vor dem Bundesliga-Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund am Samstag.

Lothar Matthäus rechnete mit Vinícius Júnior ab Lothar Matthäus rechnete mit Vinícius Júnior ab © IMAGO/Pressinphoto

Matthäus verwies dabei auf Reals jüngste Auftritte wie den 2:1-Sieg im Clásico gegen den FC Barcelona und das 4:3 in der Champions League gegen die AS Rom. Während Vinícius gegen die Italiener ausgewechselt worden war, fehlte er im Clásico wegen einer Rotsperre.

Matthäus vergleicht Vinícius mit Kane: „Kein Gentleman“

Doch Matthäus wurde noch deutlicher: „Er ist ein Störenfried. Er ist ein Stinkstiefel. Es ist so. Und er tut der Mannschaft nicht gut. Sein ganzes Bild nach außen. Deswegen war ich ja froh, dass er beim Ballon d’Or nicht bei den ersten 10 dabei ist“, meinte der Weltmeister von 1990.

Beim Ballon d’Or 2026 am Montag landete Vinícius auf dem 17. Rang, während Bayern-Torjäger Harry Kane den goldenen Ball abräumte. „Das ist ja sowas, was Harry Kane ausgezeichnet hat oder auszeichnet: Dass er eben auch nach außen hin der ist, der im Endeffekt für alles Verständnis hat, der sich für alles Zeit nimmt, der ein Gentleman ist. Und das ist Vinícius Junior nicht“, erklärte Matthäus.

Vinícius ist seit Jahren dafür bekannt, mit seinem Verhalten auf und neben dem Platz immer wieder zu polarisieren. „So was hat Bayern München Gott sei Dank nicht. So was hat Barcelona nicht“, meinte Matthäus weiter.

Matthäus: Ohne Vinícius funktioniert Real Madrid besser

Der ehemalige Profi legte nach: „Das Problem von Real Madrid heißt Vinícius Júnior. Wenn der nicht dabei ist, funktioniert die Mannschaft: Disziplinierter, alle füreinander, miteinander. Mit ihm ist es ein Ego. Ein großes Ego, und seine ganze Körpersprache. Und das schadet der Mannschaft, schadet auch dem Verein.“

Aus diesem Grund spricht sich Matthäus für hartes Durchgreifen aus: „Ich hoffe für Real Madrid, dass irgendwann der Präsident da mal klare Worte über Vinícius Junior findet, dass er ihn dann entweder zurechtweist oder Mourinho ihn dann eben auf der Bank lässt.“ Auch wenn Vinícius nicht gesperrt sei, könne dieser mal auf der Bank sitzen, fügte Matthäus an.

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In La Liga fehlt Vinícius bis zum 7. November gesperrt, er verpasst noch die Spiele gegen Racing Santander und den FC Valencia. In der Champions League ist der 26-Jährige am Mittwoch gegen AEK Athen aber spielberechtigt.

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