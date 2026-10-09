Wenn es um seinen Jungstar Lamine Yamal geht, ist Hansi Flick völlig aus dem Häuschen. Der deutsche Trainer findet nur lobende Worte.

Lamine Yamal gilt als einer der Favoriten auf den Ballon d’Or, der am 26. Oktober in London verliehen wird. Für seinen Vereinstrainer beim FC Barcelona, Hansi Flick, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der 19-Jährige mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung geehrt wird.

„Er wird der beste Spieler der Welt sein, wenn er es nicht schon ist“, erklärte Flick: „Mit seiner Einstellung, seiner Mentalität und seinem Willen, sich jeden Tag zu verbessern, ist das die richtige Mentalität. Er ist auf diesem Weg, und ich bin sehr glücklich damit.“

Hansi Flick mit seinem Jungstar Lamine Yamal Hansi Flick mit seinem Jungstar Lamine Yamal © IMAGO/NurPhoto

Flick: Yamal hat eine „unglaubliche Einstellung“

Yamal sei „jung und spielt mit Freude Fußball. Auch wenn er nicht viel trainiert, ist es gut, dass er dieses Niveau gehalten hat“, sagte der Trainer und lobte das Selbstvertrauen sowie die „unglaubliche Einstellung“ seines Angreifers.

Dementsprechend fällt es dem deutschen Trainer auch schwer, auf seinen Jungstar zu verzichten, wenn es am Samstag im nächsten Ligaspiel gegen den FC Getafe geht, obwohl der Offensivspieler nach der Länderspielpause mit gut 280 Einsatzminuten in vier Spielen für Spanien nach Barcelona zurückkehrte.

Für den deutschen Trainer ist das kein Grund, Yamal zu schonen: „Sie sind jung und erholen sich schnell.“ Der Offensivspieler bestätigte seine starke Frühform auch für Spanien mit vier Toren und einer Vorlage in vier Partien.

Flick schwärmte: „Was ich in den Spielen mit Spanien und bei uns in den ersten acht Spielen sehe, ist unglaublich. Ich habe ihn in London gegen England live gesehen.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.