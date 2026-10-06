Kylian Mbappé kehrt nach seiner Knieverletzung ins Teamtraining von Real Madrid zurück. Nach spanischen Medienberichten gibt es Zweifel am Sonderstatus des Franzosen.

Kylian Mbappé soll am Dienstag wieder mit der Mannschaft von Real Madrid in Valdebebas arbeiten. Der Franzose kehrte nach mehreren Tagen außerhalb Madrids am Montag in die spanische Hauptstadt zurück und absolvierte am Nachmittag bereits eine individuelle Einheit auf dem Vereinsgelände.

Wie Marca berichtet, hatte Mbappé seine Reha nach der bei Frankreich erlittenen Knieverletzung mit Erlaubnis des Klubs außerhalb von Madrid fortgesetzt. Real Madrid hatte beim Angreifer eine Überstreckung der hinteren Kapsel im linken Knie diagnostiziert. Nach Angaben der Zeitung folgte der Stürmer dabei einem von den Klubärzten abgestimmten, aber anders organisierten Plan als jene Profis, die während der Länderspielpause in Valdebebas blieben.

Kylian Mbappé im Frankreich-Dress Kylian Mbappé im Frankreich-Dress © IMAGO/PS Images

Nach der Derby-Niederlage gegen Atlético hatte Trainer José Mourinho den Spielern ohne Länderspielreise vier freie Tage eingeräumt. Anschließend nahmen die verletzten und nicht für die Nationalmannschaft nominierten Profis ihre individuellen Programme in Valdebebas auf. Mbappé hingegen erhielt dem Bericht zufolge die Möglichkeit, seine rund zehntägige Reha mit flexiblerem Zeit- und Ortsplan außerhalb der Stadt zu gestalten.

Fans von Real Madrid verärgert

Der Verein soll diesen Weg ausdrücklich mitgetragen haben und davon ausgehen, dass der Franzose die medizinischen Vorgaben erfüllt. Dennoch könnte die Sonderbehandlung laut Marca intern Fragen aufwerfen, weil der unterschiedliche Spielraum im Kreis einer Star-Mannschaft besonders sensibel wahrgenommen werden kann.

Fans von Real Madrid hatten sich derweil verärgert gezeigt, als der Offensivstar vergangene Woche bei einem Nachtclub-Besuch in Paris abgelichtet wurde.

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Es ist nicht das erste Mal, dass Real Madrid Mbappé bei einer Knieproblematik einen solchen Rahmen ermöglicht. Im März hatte der Klub dem Angreifer eine Reise nach Frankreich erlaubt, um unter Aufsicht der medizinischen Abteilung eine weitere Einschätzung von Spezialisten einzuholen.

Nun soll Mbappé seine vollständige Rückkehr für die anstehende Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorbereiten.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.