„Schamlos“: Mourinho poltert nach Vinícius-Sperre

Nach der Sperre von vier Spielen gegen Vinicius Jr. poltert Reals Trainer José Mourinho los. Dabei beschäftigt ihn allerdings nicht das Strafmaß.

Real Madrids Star-Trainer José Mourinho hat mit großem Unverständnis auf die Bekanntgabe der Sperre gegen Stürmer Vinícius Jr. reagiert – und das einmal mehr mit deutlichen Worten klargemacht. Vor allem der Zeitpunkt der Bekanntmachung stieß dem Portugiesen sauer auf.

„Die machen das jetzt ganz schamlos. Die Katze ist aus dem Sack. Zwei Stunden vor dem Spiel muss ein Spieler erfahren, dass er eine Sperre von vier Spielen hat“, sagte Mourinho empört in Richtung der Verantwortlichen von La Liga.

Real-Coach José Mourinho reagiert auf die Sperre von Vinicius Jr. Real-Coach José Mourinho reagiert auf die Sperre von Vinicius Jr. © IMAGO/ABACAPRESS

Mourinho wittert Verschwörung

Wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie in der Champions League bei der AS Rom (4:3) war am Mittwochabend die Suspendierung von vier Partien gegen den Brasilianer bekannt geworden. Vinícius hatte im Ligaspiel gegen den FC Villarreal (1:0) seinen Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren gezogen und dafür nach Videobeweis die Rote Karte gesehen. Anschließend protestierte er vehement, auch Mourinho war außer sich. Der Flügelflitzer verpasst auch den Clásico beim FC Barcelona am 25. Oktober.

Nun lederte er vor allem gegen den Zeitpunkt und witterte wieder einmal eine Verschwörung gegen die Königlichen. „Man will einen Spieler zwei Stunden vor dem Spiel fertigmachen; das erscheint mir nicht normal“, sagte er. Die Partie bei der Roma sei immerhin auch „für den spanischen Fußball wichtig“, sein Team habe „drei Punkte für den spanischen Fußball, für die Rangliste und für das Ansehen des spanischen Fußballs gewonnen“.

Das Strafmaß an sich schien „The Special One“ dabei nicht das Problem zu sein. Aber: „Hätten sie das nicht jetzt tun können? Hätten sie das nicht morgen früh tun können? Müssen wir erst mit dem Bus anreisen und fast schon am Stadion angekommen sein, bevor wir erfahren, dass Vinicius eine Sperre von vier Spielen hat?“