Real im Clasico ohne Courtois
Der Torhüter fehlt aufgrund eines "grippeähnlichen Zustands" in Barcelona.
Real Madrid muss im Clasico auf Torhüter Thibaut Courtois verzichten. Wie der spanische Fußball-Rekordmeister wenige Stunden vor dem Spiel beim FC Barcelona am Abend (21.00 Uhr/DAZN) bekannt gab, fehlt der Belgier aufgrund eines „grippeähnlichen Zustands“ und wird gegen das Team von Trainer Hansi Flick durch Illja Woloschyn ersetzt.
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Im Fokus der Begegnung stehen mit Barcelonas Dribbelkünstler Lamine Yamal und Reals Superstar Kylian Mbappé zwei Spieler, die als Favoriten auf den Ballon d’Or gelten, der am Montag in London vergeben wird. Barcelona steht nach neun Siegen aus neun Spielen an der Spitze der Liga. Real liegt mit sechs Punkten Rückstand auf dem dritten Tabellenplatz.