Erlösung bei Real Madrid: Gefühlsausbruch von Yan Diomande

Yan Diomande erzielt sein erstes Tor für Real Madrid. Es folgt ein Gefühlsausbruch des Ex-Leipzigers.

Der frühere Weltfußballer Vinicíus Jr. hat seinen Kritikern weiteren Stoff geliefert. Der Brasilianer erlebte beim schwer erkämpften 1:0 (0:0) von Real Madrid in La Liga gegen den FC Villarreal einen Abend zum Vergessen. Nach seiner Einwechslung in der zweiten Halbzeit leistete sich der Stürmer einen schweren Aussetzer und flog unter kuriosen Umständen mit Rot vom Platz.

125-Millionen-Mann Yan Diomande wurde hingegen zum Matchwinner mit seinem ersten Tor für die Königlichen. Der Ex-Leipziger schlich sich in den Strafraum und bekam den Pass von Federico Valverde. Diomande drehte sich blitzschnell und schloss flach ab (62.). Der Flügelstürmer musste aber Geduld haben, denn der Treffer wurde wegen einer möglichen Abseitsposition vom VAR gecheckt. Als das Tor gegeben wurde, lief Diomande zur Eckfahne und wurde nahezu vom gesamten Team gefeiert.

Diomande wird nach Tor emotional

Die Kamera fing ein, wie der 19-Jährige seine Hand vor das Gesicht hielt und sich dann die Augen mit seinem Trikot trockenwischte. Es flossen wohl Tränen der Rührung. Danach erzielte Vinicíus Jr. in der 71. Minute die vermeintliche Vorentscheidung. Der in der Kritik stehende Weltfußballer von 2024 jubelte ausgelassen, er legte seine Hand aufs Ohr und küsste dann das Wappen auf seinem Trikot, ehe der VAR intervenierte.

In der Entstehung des Treffers hatte Vinicíus Jr. seinem Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren gezogen. Das Tor zählte nicht, stattdessen sah der Angreifer die Rote Karte. Aufgebracht verschwand Vinicíus Jr. in der Kabine.

Auch ohne Vinicíus Jr. rettete Real die Führung über die Zeit. Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Barcelona mit Trainer Hansi Flick beträgt weiter sechs Punkte. Stadtrivale Atlético Madrid liegt einen Zähler vor den Königlichen, die in den ersten acht Ligapartien bereits zwei Niederlagen einstecken mussten.

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