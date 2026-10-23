Tchouaméni reagiert auf Prügelei-Berichte bei Real Madrid

Aurélien Tchouaméni und seine Auseinandersetzung mit Federico Valverde sorgten bei Real Madrid für einen Skandal. Jetzt erzählt der Franzose seine Version der Geschichte.

Aurélien Tchouaméni hat die Berichte über eine Prügelei mit Real-Madrid-Teamkollege Federico Valverde erneut deutlich zurückgewiesen. Im Podcast The Bridge sagte der Franzose: „Es gab keine Prügelei mit Fede Valverde, wie behauptet wurde.“

Der Mittelfeldspieler räumte allerdings ein, dass es im Mannschaftskreis Spannungen gegeben habe. „Im Kabinentrakt passieren Dinge, wie sie ständig passieren. Kleine Reibereien…“, erklärte Tchouaméni.

Zwischen Aurélien Tchouaméni und Federico Valverde flogen bei Real Madrid ordentlich die Fetzen Zwischen Aurélien Tchouaméni und Federico Valverde flogen bei Real Madrid ordentlich die Fetzen © IMAGO/Xinhua

Real Madrid Was passierte wirklich zwischen Tchouaméni und Valverde?

Aus Sicht des Franzosen wurde der Vorfall vor allem wegen des Klubs übermäßig groß. „Wenn du bei Real Madrid bist, wird aus einer Kleinigkeit etwas Riesiges. Alles nimmt eine unglaubliche mediale Dimension an“, sagte Tchouaméni.

Zwischen Valverde und Tchouaméni war im Mai auf dem Trainingsgelände die Situation eskaliert. Laut einem Bericht der Marca musste Valverde nach einem heftigen Zwist mit Tchouaméni sogar ins Krankenhaus.

Der Verein hatte nach dem Zwischenfall ein Disziplinarverfahren gegen beide Profis eingeleitet. Real Madrid teilte damals mit, dass sich Tchouaméni und Valverde für das Geschehene entschuldigt hätten. Zugleich gab es kostspielige Sanktionen – beide Stars mussten nach Vereinsangaben eine „nie dagewesene Strafe“ von jeweils einer halben Million Euro zahlen.

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Tchouaméni sieht kein Problem mehr mit Valverde

Nach Angaben des Franzosen ist das Verhältnis zum Uruguayer inzwischen wieder unbelastet. „Heute kommst du in die Kabine, bist mit Fede zusammen, wir sind ruhig, es gibt kein Problem. Auf dem Platz ist es genauso, und das Leben geht weiter“, sagte Tchouaméni.

Der 26-Jährige verglich die Dynamik in einer Mannschaft zudem mit einer Familie: „Wir sind ein bisschen wie eine Familie. Manchmal hat man kleine Diskussionen oder solche Situationen, aber danach gehen sie vorbei.“ Auf die scherzhafte Frage, ob er mit Valverde in den Urlaub fahre, antwortete Tchouaméni: „Wir fahren nicht zur gleichen Zeit.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.