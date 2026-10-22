Barca-Youngster: „Der Clásico wird ein Krieg“

Xavi Espart schwört Barca vor seinem ersten Clásico gegen Real Madrid auf einen kompromisslosen Auftritt ein. Der Youngster gibt sich kampfeslustig.

Xavi Espart geht mit maximaler Entschlossenheit in seinen ersten Clásico (Sonntag ab 21 Uhr im LIVETICKER). Der 19-Jährige trifft mit dem FC Barcelona auf Real Madrid und kündigt nach dem Champions-League-Auftritt bei Paris Saint-Germain einen kompromisslosen Auftritt an.

„Die Wahrheit ist: Es wird ein Krieg. Wir werden alles geben, es ist ein Clásico. Man muss immer 100 Prozent geben, und jetzt haben wir die Chance, den Vorsprung auszubauen. Dafür werden wir bis zum Äußersten gehen“, sagte der Youngster.

Xavi Espart (r.) hat gegen PSG zum ersten Mal für Barca getroffen Xavi Espart (r.) hat gegen PSG zum ersten Mal für Barca getroffen © IMAGO/Bestimage

Real-Star Vinícius wird gegen Barca ausfallen

Der Rechtsverteidiger hatte beim Gastspiel im Parc des Princes gegen den zweimaligen Champions-League-Sieger PSG erstmals in der Königsklasse getroffen. Espart erzielte nach der Pause das zwischenzeitliche 1:1 und bekam es dabei auch mit Khvicha Kvaratskhelia zu tun, dem Spieler der vergangenen Champions-League-Saison. Für den Barca-Profi war der Auftritt auf großer europäischer Bühne zugleich die nächste deutliche Ansage, dass er im Profiteam bleiben will.

Gegen Real könnte Espart im Camp Nou nun auf Yan Diomande treffen. Vinícius Júnior fehlt den Madrilenen gesperrt.

Espart gehörte in Paris neben Lamine Yamal, Pau Cubarsí und Marc Bernal zur Barca-Startelf der 2007er-Generation. Beim 2:0 am 10. Mai gegen Real Madrid hatte der in Barcelona ausgebildete Verteidiger noch als Ersatzspieler den Meistertitel mit seinen Teamkollegen gefeiert – diesmal könnte er selbst zum Protagonisten werden.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.